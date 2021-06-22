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【韓國商機】居家抗疫及無法去韓國　網店韓國食品生意增3成

商業 10:00 2021/06/22

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港人對韓國食品的需求大，售賣韓國貨品的網店表示，食品生意有增長。（Krliving網站圖片）

港人對韓國食品的需求，不單止反映在實體店，售賣韓國貨品的網店亦表示，食品生意有增長，相信與港人多留家抗疫及去不到韓國旅行有關。

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網店Krliving韓國生活百貨負責人梁小姐透露，食品生意增3成，衣服及化妝品的生意則跌3成。疫情下多留家抗疫，零食需求大增，訂單平均消費為1,000元，「客人追求特別的韓國零食，非普通超市買得到，而且每次都大量掃貨，如有客人一次過買了15包爆谷。」

她又指，相反戴口罩令不少港人減少打扮，對化妝品的需求減。「尤其是公布消費券之後，非必需品的生意明顯減少，相信不少港人正等待消費券才買衣服及化妝品。」

同樣有售韓國食品、衣服及化妝品的網店Korealife，其負責人Kalsy及Kelvin均透露，疫情下生意增1成以內，形容客人消費較疫情前「鬆手」，最受歡迎的產品是食物和健康飲品。「韓國是港人喜愛的旅行熱點之一，原因離不開喜歡當地的食物、化妝品及服飾等，當中以食品比較大眾化。」

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記者：朱悅瀅

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