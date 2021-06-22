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【數碼轉型】貿發局夥Facebook支援中小企　提供網上數碼培訓（附登記連結）

商業 11:10 2021/06/22

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Boost with Facebook將舉辦一系列關於數碼營銷、品牌建設、電子商務等不同方面的免費培訓。（資料圖片）

疫情下加快企業推行數碼轉型，進行市場拓展。香港貿易發展局將與Facebook香港合作推出「Boost with Facebook」，為本地中小企提供一系列網上培訓課程、工作坊及影片分享平台，培養數碼技能，拓展業務。

【疫市開店】UA結業場地被瓜分　嘉禾進駐大埔超級城　將於今年第三季開幕

數碼知識成為現時中小企必不可少的技能，Boost with Facebook將舉辦一系列關於數碼營銷、品牌建設、電子商務等不同方面的免費培訓，當中首場培訓於６月２９日的發布活動上舉行，將重點介紹Facebook在商業管理上的功能，包括新的線上購物方案 - Facebook商店。登記參與：https://boostwithfacebookhongkong.splashthat.com/

同時，所有參與「Boost with Facebook」的企業將獲得Facebook全球專家及資源支援。參加者亦有機會加入由創辦人和企業家所組成的多元社群「Boost with Facebook Leaders Network 」（BLN），擁有該社群內的獨家資源和人脈關係。有潛力的本地品牌，更可透過Facebook旗下平台推廣，以及拓展業務到全球市場。

香港貿發局另外亦與 Facebook 合作，希望通過為期6個月的「商店轉『營』計劃」，為貿發局的成員帶來更多機遇，包括如何使用Facebook解決方案的網上研討會、面對面教授如何開設Facebook或Instagram商業帳戶的工作坊，加入Boost with Facebook Leaders Network，以及於Facebook節日網上市集免費推廣的機會。

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責任編輯：葉泳珊

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