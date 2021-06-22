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【科技新知 】日東大夥東工大研「黑科技」　藉超音波裝置改變乒乓球半空軌跡

科技 14:48 2021/06/22

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來自日本東京大學與東京工業大學的8位大學生組成研究團隊，開發了一款超音波裝置，據稱可以超音波震動改變乒乓球的半空軌跡。

來自日本東京大學與東京工業大學的8位大學生組成研究團隊，日前發表了一篇名為「Hopping-Pong：無接觸超音波程式化曲球於乒兵球應用」的研究報告。

【能源科技】選用LG電池 全球最大儲能系統於美投入服務  

該研究團隊開發了一款超音波裝置，據稱可以超音波震動改變乒乓球的半空軌跡。他們將「擴增實境」（Augmented Reality，AR）融入體育項目，稱之為「擴增體育」（Augmented Sport），盼能增加玩家做運動的樂趣，縮短其與運動員的技術差距。

他們續稱， 該裝置系統包含兩台可即時偵測乒乓球位置的高速攝影機，更配合了人工智能預測其飛行軌道。玩家需於球拍手柄上綁上 Switch 手把，透過手把上的按鈕發射超音波。該超音波裝置可對乒乓球施以約 0.5g 動力，使其產生軌跡變化。故接球者無法在預期的位置擊球導致揮空 ，增加了遊戲的趣味性。

該研究報告在網絡上發表後，網民紛紛表示此「黑科技」的發明十分具創意，有望此超音波控制技術在未來被廣泛應用。

【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術 盼2025年落成示範工廠

【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

責任編輯：陳泳如

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