【能源科技】選用LG電池　全球最大儲能系統於美投入服務  

▲ 儲能系統（Energy Storage System，ESS） 正式於美國投入服務 ， 將由LG 新能源（LG Energy Solution）為其供應電池。 ( LG 新能源官方照片 )

儲能系統（Energy Storage System，ESS） 正式於美國投入服務 ， 將由LG 新能源（LG Energy Solution）為其供應電池。

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據外媒報道，Vistra Energy的1.2 GWh儲能系統將採用LG新能源提供的鋰離子電池。 該儲能系統成功於去年底連上1,020MW的聯合循環發電廠（combined cycle gas turbine power plant），利用儲能系統儲存再生能源製造的多餘電力，可儲存供2.5萬戶家庭使用的電力。

LG新能源表示，全球最大儲能系統有4,500多層電池，而每層有22個獨立電池模組。 該企會安排工廠工人會預先組裝電池，以減少裝機的時間和成本。此供電項目證明了LG電池的多樣性，稍後將進一步提升電池質量。

美國總統Joe Biden曾提出當地於2050年實現全面採用潔淨能源的目標，故該企預料相關儲能系統的訂單將陸續有來。

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責任編輯：陳泳如