【疫市開店】UA結業場地被瓜分　嘉禾進駐大埔超級城　將於今年第三季開幕

▲ 由大埔超級城多層停車場改建的戲院，嘉禾院線亦會取代UA承租。

UA Cinemas（娛藝院線）因不敵疫情及長期經營壓力，已全線結業一段時間，而在結業前位於尖沙咀新開的戲院，更轉讓給MCL戲院。但UA早前承租大埔超級城的多層停車場，擬設的新戲院一度被擱置。

電影業隨着全球疫情漸有緩和跡象，由製作、發行至票房有所增長。由大埔超級城多層停車場改建的戲院，嘉禾院線亦會取代UA承租。並宣布位於大埔超級城的「嘉禾大埔」，將於今年第三季開幕。

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橙天嘉禾娛樂（集團）（01132）首席運營官兼執行董事鄒秀芳指，大埔區自2001年後沒有戲院落成，留意到該區居民的需求。加上未來新界東有更多新屋苑落成，她希望進駐大埔後，可凝聚一班愛電影的觀眾。

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新鴻基地產代理有限公司（00016）執行董事馮秀炎表示，為提升競爭力，吸引跨區顧客。故與嘉禾院線聯手，打造區內唯一的戲院。

事實上，嘉禾院線計劃將戲院打造成主題特色的年輕休閑空間。新戲院面積達1.5萬平方呎， 內設4個影廳，提供近400個座位，當中包括嘉禾院線獨有的配備D-BOX動感座位。

責任編輯：馬意文