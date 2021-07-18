【信義系】信義玻璃下調買賣單位周一生效　一手入場門檻降至逾3萬元

▲ 信義玻璃每手買賣單位由2000股改為1000股。

信義玻璃 （00868） 早前公佈，每手買賣單位將由2000股股份更改為1000股股份，自7月19日（周一）上午9時正起生效。以信義玻璃周五收市價33.6元計算，交易門檻將由每手67200元降至33600元。

信義玻璃主席李賢義表示，集團相信更改買賣股份的每手買賣單位將有助推動交易，增加一般投資者對信義玻璃股份的興趣，同時促進股份的流通量。未來，憑著浮法玻璃強大的市場需求，集團將繼續靈活面對各方面的挑戰，適時把握各種機遇，為股東帶來理想的回報。

信義玻璃周五收報33.6元升2.6%。

信義系齊齊盈喜 信義光能料上半年利潤增長至少100%【下一頁】

信義玻璃股價近一年呈45度角向上，由9元炒上34元水平，一手入場費由1.8萬至加至6.84萬元，股份拆細至1000股後，入場費降至3.42萬元，一般來說，股份拆細雖然與基本因素無關，但在這技術操作後，或有利股價繼續炒。

相關文章：

【恒指新貴】信義光能染藍 信義系「玻璃王國」有幾勁？ 李賢義子為張高麗女婿

【恒指季檢】恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能 阿里巴巴美團成贏家

編輯：陳健婷