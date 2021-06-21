傳Google擬更新「Find My Devices」服務　允許其他Android設備協助尋找失物

▲ Google正計劃更新「Find My Devices」服務，可讓用戶透過其他Android設備協助定位，尋找遺失手機。

除了蘋果（Apple）的「尋找」（Find My）程式之外，Google也有提供類似服務，以幫助用戶尋找遺失的手機。最近有外媒報道指，Google正計劃更新「Find My Devices」服務，可讓用戶透過其他Android設備協助定位，即使手機在離綫情況下也能被尋找。

＜＜【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊 偷取個人帳戶資料

＜＜【Android新功能】Google公布6項Android新功能 擬今夏登場

Google的「Find My Devices」服務似於蘋果「Find My」程式，但手機需要連接數據或Wi-Fi網絡，並啟用定位服務後才能使用。據外國科技網站《9to5Google》報道，Google正計劃更新「Find My Devices」服務，允許Android手機在離綫情況下，透過其他裝置幫助定位，從而尋找遺失裝置。

報道也指出，Google最近公布Android系統測試版，並Find My Devices程式的21.24.13版本APK檔案中發現，Google正在開發上述類似服務，但就尚未清楚何時會正式推出。

責任編輯：李寶如