▲ 華泰金控CEO王磊：迎接跨境資本市場大浪潮

正逢而立之年的中國資本市場在過去30年從無到有，從封閉到開放，從單一股票市場到多層次體系，成長為參與人數最多、規模全球第二的證券市場和全球領先的商品期貨市場，以無與倫比的發展速度向世界展示出無限活力與韌性。

回首過往，1991年B股作為試驗田登上中國資本市場對外開放的歷史舞臺，其後H股打通中資企業大規模海外上市的通道，至如今建立健全QFII/QDII制度、不斷深化滬深港通等互聯互通機制，中國資本市場從局部管道式開放走向全面制度型開放，有望在更高層次服務實體經濟，實現高品質發展。

中國資本市場正在新的歷史節點上進一步助推國內大循環與國際迴圈的有機融合，對外開放程度穩步提升，開放的「大門」愈開愈大。面對百年老店外資投行的湧入，中國券商憑藉對中國資本市場熟悉的天然優勢，在全面制度型開放催生出旺盛的跨境投融資需求背景下，抓住了噴薄而出的跨境業務機遇，走出獨具特色的國際業務發展之路。

全面制度型開放催生跨境業務繁榮

中國資本市場向全面制度型開放轉變，疊加全球各國強力刺激政策的托舉，跨境業務在2020年出現戰略性機遇。據外管局資料，證券投資資金的跨境雙向流動從2017-2019年的年均2200億美元，暴漲至2020年的4200億美元。其中不僅有境內資金持續佈局境外標的，更有國際投資者積極增配中國資產。

（一）跨境股票市場：洶湧澎湃

自2020年以來，跨境股票交易呈現出資金規模大幅上量、交叉持有顯著增加以及境內外股票銷售交易深度融合的特點，跨境資金洶湧澎湃，在股票市場的深度和廣度上不斷漫延。

在股票一級市場方面，內地企業赴港上市熱潮不減，新經濟企業成為港股上市中堅。據港交所資料，2020年共有154家企業在港上市，募資額3975億港元，其中內地赴港上市佔比98.95%，新經濟企業募資額佔比超過60%。這一方面得益於港交所2018年修改上市新規，容許同股不同權架構、放開尚未盈利科技生物公司的上市要求；；另一方面，2020年起美國對中概股監管收緊，導致中概股企業紛紛尋求回歸港股或A股。

在股票二級市場方面，伴隨著中外經濟復甦錯位和全球流動性氾濫，跨境交易量整體呈井噴態勢，內資對外和外資對華均創新高。2020年初至今，南下資金成交佔港股比例翻番，北上資金成交佔A股比例上漲40%。結構性的變化也引人矚目。其一，外資持倉佔A股市值比例由2014年的3.9%升至目前的10%；其二，外資配置方向從傳統藍籌向科技成長轉變，體現出境外機構對於中國新經濟的認可及A股長期投資方向的把握。

（二）跨境債券市場：南融北投

跨境債券交易自2020年以來呈現南融北投局面。南向中資美元債市場急速遇冷後強勢復甦，為境內企業「出海」創造了低成本美元融資機遇；北向境外投資者持續增持境內人民幣債券，中國債市「避風港」屬性正在增強。

2020年至今，南向走出V型趨勢，受惠於大規模量化寬鬆背景下的美債利率一路走低，也得益於跨境融資監管的「鬆綁」，在未來幾年這兩項因素有望持續支撐中資美元債的繁榮。

北向而言，境外資金對境內債券的增持史無前例，其重要原因是經濟復甦錯位、人民幣強勢升值和中美利差走闊。進入2021年，美國疫情好轉、中美利差收窄，但外資仍在持續增持境內債券，背後邏輯在於中國債市「避風港」屬性不斷增強。

（三）跨境個人金融市場：光景無邊

跨境個人金融市場在2020年獲得巨大飛躍，展現出新光景。但這僅僅是鯤鵬擊浪的開端。

作為目前內地居民投資外股的主要管道之一， QDII基金在2020年整體收益超過20%，創史上最佳紀錄。拉長時間來看，QDII基金指數近3年上漲43.2%，給全球資產配置的投資者帶來了不錯的長期回報。

港股打新在2020年迎來空前的市場熱度和賺錢效應。2020年港交所以145隻新股共計3975億港元融資額斬獲「2020年全球IPO融資第二大交易所」頭銜，僅次於納斯達克，且新股首日平均漲幅近20%，打新回報顯著。接下來港股市場還有望迎來一波明星企業上市，繼續拉動跨境個人金融市場。

跨境個人金融市場火爆來自於兩方面原因。其一，中國居民可投資資產迅速增加的同時，金融資產佔比偏低，多樣化資產配置的需求走強。據央行統計，2019年中國居民住房資產佔總資產的59%，而金融資產佔比僅為20%左右，與美國的24%、71%相比，資產配置仍存在優化空間；其二，2020年人民幣較美元升值近7%，跨境個人金融業務有利於增加購匯需求，改善外匯市場供求狀況，緩解人民幣升值壓力，保持經常帳戶的中長期均衡發展格局。

展望未來，隨著跨境理財通細則公佈以及外管局研究論證放寬個人境外投資額度限制等利好信號的釋放，制度紅利有望增強，跨境個人金融市場將邁上新臺階。

跨境浪潮下的中資崛起及國際業務發展之路

近年來，以華泰為代表的中資券商抓住政策紅利及市場機遇，國際業務發展取得顯著突破，「立足香港，背靠祖國，輻射全球」的國際業務路徑愈發清晰。

然而，中資券商的「出海」之路並非一帆風順。自1993年首家中資券商在港展業開始，中資券商在香港資本市場上經歷了從夾縫中求生存到佔據行業半壁江山的巨大變化。

（一）從夾縫中求生存到佔據半壁江山

1997年前後，香港資本市場主要以外資投行和港資券商為主。1997年亞洲金融風暴襲港，有著「紅籌之王」稱號的香港本土券商百富勤證券黯然倒下，以摩根、美林為首的歐美投行乘機大舉進入香港市場，並在此後十年間佔據主導地位。

2007-2017年香港資本市場騰籠換鳥。2007年美國次貸危機引發全球金融海嘯，歐美投行將大量人力和資金從香港市場撤離，為中資券商的發展騰挪出空間。在此十年間，中資券商憑藉熟悉中國資本市場等天然優勢，迎來發展快車道，並最終佔據香港資本市場半壁江山。2017年中資券商保薦的IPO項目募資額539.73億港元，行業佔比42.1%。而在中資美元債承銷業務上，2017年近半數由中資券商完成。

在此過程中，中資券商的獨特優勢發揮了重要作用。首先，香港吸引了大量內地企業赴港融資，而中資券商與內地企業具有天然的聯繫，推動了傳統投行業務的發展；再者，對雙向跨境管道的把握以及對境內客戶偏好的瞭解，使得中資券商能更好地滿足境內實體海外投融資需求，打開了代客業務新局面；最後，中資券商國際業務資本實力提升，得以從輕資產向重資產業務拓展，成為海外資本市場核心參與者。

香港市場上中資券商地位的轉變折射出中國資本市場有序開放層浪疊起，給跨境業務帶來多個新增長點，各中資券商也走上了各具特色的國際業務發展之路。

（二）走出獨具特色的國際業務發展之路

2017年至今，中資券商國際業務發展策略差異顯現，金融服務能力各有千秋。梳理過往，中資券商「出海」佈局之初，由於規模小、力量弱，常以通道仲介型業務為主，服務範圍窄、產品單一。隨著羽翼逐漸豐滿，成長起來的中資券商國際業務主要向兩條路徑延伸：資本投資業務和資本市場仲介業務。

以資本投資業務為主的中資券商，主要依靠自有資金進行股權、債權、衍生品等領域的投資。該業務模式在市場樂觀時，可能帶來業務的迅速擴張。但市場出現波動時，收益亦可能大幅波動，易導致業務風險和流動性風險頻出。而以資本市場仲介業務為核心的券商，回歸券商本源，能夠有效防範風險，通過打造高水準的權益和固收銷售交易平台，為客戶提供對沖、配資、衍生品等綜合性資本市場仲介服務，積極把握住全面制度型開放所帶來的跨境新機遇。

2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球大規模爆發，全球金融市場出現震盪，香港市場上一些過度賭方向投資和大量涉足借貸型業務的券商先後出現巨額虧損和流動性危機。而以資本市場仲介業務為主的一批中資券商，把握住了流動性安全，也抓住了全面制度型開放所催生的跨境業務機遇，實現了逆市增長。以華泰國際為例，在集團「立足本土資源優勢，服務境內客戶走出去和境外客戶走進來」的國際化戰略引領下，秉承「守正創新，融南貫北」的發展理念，以跨境為抓手、回歸券商本源，聚焦發展資本市場仲介業務，穩步穿越周期，逆市而上，躍居香港中資券商第一梯隊前列。

▲ 華泰金控CEO王磊

結語

時人不識淩雲木，直待淩雲始道高。歷經二十多年，中資券商從邊緣者成長為主要參與者，離不開「天時地利人和」。中國資本市場由局部管道式開放向全面制度性開放推進，為中資券商「出海」創造了「天時」；以香港為國際化道路的橋頭堡，不可謂不佔據「地利」；而面對洶湧澎湃而來的跨境浪潮，憑藉熟悉中國資本市場的天然優勢，打造跨境業務能力，連接起境內境外兩個資本市場，乃為「人和」。

伴隨著中國資本市場對外開放格局的昇華，「出海」中資券商唯有對標國際頂尖投行，跳出舒適圈，勇敢地投身跨境浪潮，明確科技引領的戰略佈局，發揮境內外協同優勢，緊抓以跨境需求和資本市場仲介為核心的業務方向，才能進一步夯實走向國際金融舞臺中央的步伐。