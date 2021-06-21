【韓國商機】新世界韓國食品公司去年銷售增至2億元　網店生意增逾4倍

▲ 疫情下港人對韓國食品需求大，新世界韓國食品公司常務理事申應均透露，2020年的年銷售增至2億元。（陳永康攝）

疫情下港人對韓國食品需求大，帶動了不少韓國食品店的生意，包括早於1995年營運的新世界韓國食品公司，其常務理事申應均透露，2019年的年銷售為7,000萬元，2020年增至2億元。公司早於5年前開設網店，疫情下網店的銷售額增長4至5倍，網店生意佔比亦由疫情前少於1成，增至現時2成。

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根據政府統計處的數據顯示，2019年來自韓國的食物及活動物的進口貨值為20.2億元，2020年增至23.2億元，按年升14.9%。2021年1至4月來自韓國的整體進口貨值為964億元，按年升29.2%，當中食物及活動物佔8.4億元。

韓國直送農產品受歡迎 外賣便當需求增

疫情下不少人在家煮食，申表示，韓國直送農產品受歡迎，包括蕃薯、大白菜等，店舖亦有售賣韓式便當，但只做外賣，不設堂食，因此沒有受食肆防疫限制的影響之餘，外賣便當的需求不跌反升。

現時公司主要客戶群為香港人，佔85至90%，其餘為居港的韓國人。他笑言，銷售好與韓劇有關，「不少港人看韓劇後激發起去韓國的慾望，但現時去不到旅行，唯有購買韓國食品。」

北角匯分店本月初開幕 未來3年增逾30間分店

由於韓國食品需求越來越大，公司決定將「韓國街」的模式，由尖沙咀引進港島，於本月初在北角匯開設新分店，為一站式的韓國超市及美食專門店，並首次把旗下6個品牌集中於同一間分店銷售。

他解釋，網店很多客人的送貨地址為北角及鰂魚涌，故選址北角開新分店。「估計該區有不少教育水平較高的中產人士，購物不只看價錢，更追求高質素的韓國產品。」

他期望，目標於未來3年，增設7至8間一站式的大型店舖，以及30至40間小型分店，在港形成韓國食品網絡。「不少日本店舖登陸香港並不斷擴充，希望韓國食品都可以在港加速發展。」

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記者：朱悅瀅