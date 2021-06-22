【5000元消費券】電子消費券最快8月到手　各大商場優惠出擊谷銷情

▲ 多個商場預期電子消費券出台，有助帶動商場人流及銷情。（資料圖片）

政府宣布派發5,000元電子消費券詳情，為把握暑假黃金檔期及電子消費券刺激消費，各大商場推出不同優惠催谷。多個商場預期電子消費券出台，有助帶動商場人流及銷情。

【電子消費券】零售商料電子消費券可刺激生意 陸續推優惠配合

新地12大商場

以東港城、上水廣場及北角匯為首的新地12大商場，由7月26日至9月30日期間，新地12大商場乘勢推出跨商場、跨消費平台通用的「消費券賞上賞」優惠，希望吸引市民消費；又於暑假部署多項特色主題推廣活動帶動人流及消費。新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮預料，暑假檔期人流將上升10%，營業額升15%。

D2 Place

D2 Place將推出額外優惠獎賞活動，配合電子消費券。加上７月份將推出夏季推廣活動，發言人相信有助帶動商場人流比非疫情時的正常水平增長25%，營業額亦有望增15%至20%。

領展

發言人估計，電子消費券適用於本地零售、餐飲和服務業商戶，相信旗下商戶均能受惠。為配合消費券計劃，領展獨家向AlipayHK客戶派發總值500萬元的現金券，希望可帶動旗下直接管理的26個鮮活街市近2,000個檔戶的生意。

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責任編輯：葉泳珊