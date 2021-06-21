▲ 【Archegoes】歐達禮：Archegoes事件反映券商風險管理不足 未涉系統性風險

證監會行政總裁歐達禮出席另類投資管理協會2021年亞太區年度論壇演說時提及家族辦公室Archegoes爆煲事件，認為事件顯示總收益掉權（Total Return Swaps，TRS）等場外槓桿交易風險，反映券商對槓桿、孖展和對沖交易的風險管理有不完善之處，但沒有引伸嚴重系統性問題。

歐達禮指，TRS令Archegoes可以利用極高槓桿比率，控制數以百億美元計產，當Archegoes無法補倉就會引發券商斬倉及重大損失，事件反映兩大監管議題。

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歐達禮稱，雖然家族辦公室雖然不是監管機構對象，但主要券商則是受監管的機構，監管機構可從券商入手。他舉例，券商在內部風險管理時，需要確保有足夠保證金，確認TRS客戶的金融倉位、孖展情況，定期進行壓力測試保證金是否足夠。Archegoes事件顯示出券商需特別留意持倉集中風險，尤其是Archegoes大量持倉集中在少數股份，而部分交易券商並不清楚Archegoes的整體持倉，監管機構正留意有否潛在警號，可在事故發生前響起。

另一方面，歐達禮指，需要檢視金融海嘯後的衍生金融工具申請報機制是否充足有效，Archegoes使用多家券商，券商之間未能清楚掌握其他券商的倉位，令持倉集中風險、交易對手風險都提高。

他特別指出，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際證券管理機構組織（IOSCO）已提出衍生工具的新孖展披露和申報制度，並在2022年9月實行，TRS將成為需要符合孖展要求的工具，未知若制度實行能否令事件有所不同，當局正審視其他場外衍生工具會否有同類影響力。

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記者：麥德銘