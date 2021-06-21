【東京奧運】防Delta變種增檢測 印度批不公平

▲ 東京奧組委為防範Delta變種病毒威脅，決定向部分國家增加檢測要求。

東京奧運即將舉行，迎來大批外國運動員入境。為防新冠變種病毒威脅，東京奧組委宣布加強檢測，部分備受Delta變種（即印度變種）威脅國家的運動員及工作人員。印度奧委會批評，做法布欠公允。

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東京奧組委周一（21日）宣布，將加強檢測11個備受Delta變種病毒影響的國家，其中包括印度﹑巴基斯坦及英國等。根據規定，有關人士在前往日本前一周每日需要檢測，抵達日本後3日內，避免與其他國家人士接觸。

印度奧委會就規定去信東京奧組委，批評規定讓印度運動員損失3日訓練時間，認為做法非法不公平。印度奧委會指東京奧組委要求過分嚴格，認為印度運動員出發前已完成疫苗接種，理應乎合要求。

鑑於奧運選手村規定，選手只可在比賽開始前5日內入住，即印度運動員只得兩日時間，在選手村內準備比賽。印度媒體指，印度曲棍球隊將無法完成原定抵達日本後舉行的練習賽。

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東京奧組委指已收到印度的來信，並回覆指對於為防止Delta變種病毒威脅，有必要落實如此防疫規定。不過，奧組委未回應11國受影響運動員是否獲批，在選手村內訓練。

責任編輯：吳漢培