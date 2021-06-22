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WFH不適合年輕人？ 德銀高層指回辦公室獲益更多

環球政治 10:00 2021/06/22

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新冠疫情轉變不少行業的工作模式，多間公司改為採用更靈活的工作模式，例如在家辦公等。同樣有實行彈性工作時的德意志銀行則有高層另有看法，希望新畢業生能5天全數回公司辦公。高層認為，畢業生在公司辦公所得到的收益，比在家辦公更多。

約翰遜：返公司好處多 未允修例准在家工作 【下一頁】

德意志銀行（Deutsche Bank）英國及愛爾蘭區行政總裁Tiina Lee受訪時表示，公司已經採用混合上班模式，大部分員工每周最多可在家工作3天。但Tiina Lee個人認為剛畢業員工及實習生，應盡量留在公司工作，想要剛剛畢業員工每周在公司工作5天。但她其後補充，現階段公司並無相關強制規定。

在德銀工作約24年的Tiina Lee認為，比起僅用視象通話形式與同事溝通，畢業生若在公司辦公，可從資深員工的指導及交流中獲益更多，特別是剛進入行業的新畢業生。

Tiina Lee表示，當有機會與商界不同領袖人物交流時，面對面對話是最好的溝通方法。Tiina Lee引用德銀英國實習生調查數據，指75%受訪者希望在公司工作。另外25%受訪者亦希望在公司工作，但礙於出行限制而無法實現。

英國擬修例容許在家工作 僱主強制員工返公司屬非法 【下一頁】

德銀消息人士證實，部分投資銀行必要職位員工，如交易員等，即使在疫情爆發期間仍如常在公司工作。其他員工則可根據政府指引，不時可在家工作。

若剛畢業員工亦屬非必要職位部門，亦可更根據自己所屬部門要求，不時在家工作。據悉，英國德銀希望更多員工重回辦公室工作，但隨著英國延遲解封，只能將相關計劃推遲。

責任編輯：李俊儀

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