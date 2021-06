莫迪力推瑜伽可抗疫 同世衛合作推出教學App

新冠肺炎疫情持續一年多,不少人都繼續運動來維持健康體魄。印度總理莫迪出席第七屆國際瑜伽日活動時,向民眾大力推薦瑜珈這項運動,更形容瑜伽是對抗新冠肺炎疫情的一絲希望。莫迪更透露印度與世衛合作推出教學應用程式,提供多種語言的瑜伽教學影片。

周一(21日)為第七屆國際瑜伽日運動,莫迪(Narendra Modi)在活動上表示正當全球都在對抗新冠肺炎疫情,瑜伽無疑是一絲希望。

莫迪聲稱做瑜珈有助促進痊愈過程(healing process)。莫迪表示自己曾與醫護等前綫人員交談時,對方透露會把瑜伽當成抵禦病毒的盾牌(a shield for protection against the virus)。莫迪表示這些前綫工作者做瑜珈不但是要保護自己,同時也可保障患者。

莫迪更力讚在瑜伽在醫療保健方面發揮預防等作用,當人們面對健康威脅時,瑜伽就可為人們帶來健康及快樂的生活方式。

莫迪更於活動上透露,印度與世界衛生組織(WHO)合作,推出一款名為mYoga的應用程式。他表示程式會為全球各地人們提供不同語言的瑜伽教學影片,讓所有人都可透過做瑜珈促進身心健康。

另外,印度為了加快新冠疫苗接種進度調整計劃,周一起改由聯邦政府統一採購及分發新冠疫苗,所有成年民眾都可免費接種新冠疫苗。

根據印度總理莫迪(Narendra Modi)早前宣布的計劃,聯邦政府將會統一採購所有新冠疫苗,將75%的劑量分發給各邦,而其餘25%的劑量則容許私營機構採購,但每劑接種服務費用上限為150盧比(約15.7港元)。

