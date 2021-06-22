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莫迪力推瑜伽可抗疫 同世衛合作推出教學App

環球社會熱點 08:05 2021/06/22

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新冠肺炎疫情持續一年多，不少人都繼續運動來維持健康體魄。印度總理莫迪出席第七屆國際瑜伽日活動時，向民眾大力推薦瑜珈這項運動，更形容瑜伽是對抗新冠肺炎疫情的一絲希望。莫迪更透露印度與世衛合作推出教學應用程式，提供多種語言的瑜伽教學影片。

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周一（21日）為第七屆國際瑜伽日運動，莫迪（Narendra Modi）在活動上表示正當全球都在對抗新冠肺炎疫情，瑜伽無疑是一絲希望。

瀏覽莫迪做瑜珈

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莫迪聲稱做瑜珈有助促進痊愈過程（healing process）。莫迪表示自己曾與醫護等前綫人員交談時，對方透露會把瑜伽當成抵禦病毒的盾牌（a shield for protection against the virus）。莫迪表示這些前綫工作者做瑜珈不但是要保護自己，同時也可保障患者。

莫迪更力讚在瑜伽在醫療保健方面發揮預防等作用，當人們面對健康威脅時，瑜伽就可為人們帶來健康及快樂的生活方式。

【新冠疫苗】印度免費為成人接種 不論貧富都有份 【下一頁】

莫迪更於活動上透露，印度與世界衛生組織（WHO）合作，推出一款名為mYoga的應用程式。他表示程式會為全球各地人們提供不同語言的瑜伽教學影片，讓所有人都可透過做瑜珈促進身心健康。

另外，印度為了加快新冠疫苗接種進度調整計劃，周一起改由聯邦政府統一採購及分發新冠疫苗，所有成年民眾都可免費接種新冠疫苗。

根據印度總理莫迪（Narendra Modi）早前宣布的計劃，聯邦政府將會統一採購所有新冠疫苗，將75%的劑量分發給各邦，而其餘25%的劑量則容許私營機構採購，但每劑接種服務費用上限為150盧比（約15.7港元）。

責任編輯：鄭錦玲

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