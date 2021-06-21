【疫苗接種】助定期覆診病人提供意見 醫管局普通科門診推疫苗評估服務 明起可電話預約

醫院管理局發言人宣布由周五(25日)開始，為有意接種新冠疫苗的普通科門診的定期覆診病人提供評估服務，協助病人就疫苗接種作出決定。

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有意接受評估的病人可由明日(22日)起，於辦公時間（星期一至星期五上午9時至下午1時；下午2時至5時及星期六上午9時至下午1時（公眾假期除外））致電其定期覆診的診所預約。有關診所的電話號碼可參考病人的覆診便條，病人亦可參考醫管局普通科門診網頁。

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發言人表示，醫管局轄下73間普通科門診診所由周五起，會為有意接種疫苗但對身體狀況有疑問，並且定期在普通科門診覆診的長期病患病人，在下次覆診前提供額外評估時段，由醫生評估病人的臨床狀況，協助他們就疫苗接種作出決定。發言人又指，診所職員會為病人提供未來兩星期內的診期，以便病人盡早接受評估。成功預約的病人會在診期的前兩天收到電話短訊，提醒他們其預約日期及時間。是次評估的收費與普通科門診的收費相同，病人原有的覆診期亦不受影響。

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責任編輯：羅浩濂