  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】傳Apple最快10月推新款MacBook Pro及Mac mini　黑客可藉Google假冒文件進行攻擊

科技 20:00 2021/06/21

分享：

Apple計劃最快在10月底，推出全新搭載M1X芯片的MacBook Pro。另外，網絡安全公司揭發一項透過虛假Google文件分享連結的網絡釣魚攻擊活動。

外界一直十分關注蘋果（Apple）何時會推出新款MacBook Pro。最近據外國爆料人士Dylandkt透露，Apple計劃在10月底或11月初，推出全新搭載M1X芯片的MacBook Pro，並提供14及16吋兩款型號。該爆料人士早前指出，MacBook Pro會採用全新設計，屏幕邊框縮小及提供更多接口。

【MacBook】傳搭載M1X芯片MacBook Pro將於第4季推出　蘋果或同步發布Mac mini

最近網絡安全公司Avanan發表報告指，有黑客透過虛假Google文件分享連結，藉此進行網絡釣魚攻擊。黑客會向用戶發送一封電郵，並附上假冒Google文件的網址連結，用戶點擊後就會連接到虛假的官方文件分享頁面，並要求輸入帳戶密碼來取得檔案，黑客將會從中盜取用戶的Google帳戶資料。

【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料

【更多科技新聞】

＜＜【科技新知】UCSB研新型蛇形機械人 可於土壤中挖洞探勘

＜＜【華為動向】華為首款電動車進入量產階段　目標本年第4季度交付1000部汽車

責任編輯：李寶如

相關文章

【機迷熱話】Atari VCS 終開始發售　爛尾謠傳不攻自破
今日
【機迷熱話】Atari VCS 終開始發售　爛尾謠傳不攻自破
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
今日
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物
今日
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

你可能感興趣

【機迷熱話】Atari VCS 終開始發售　爛尾謠傳不攻自破
今日 18:29
【機迷熱話】Atari VCS 終開始發售　爛尾謠傳不攻自破
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
今日 14:16
【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物
今日 14:47
【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物
電郵服務 流動裝置 電腦設備 電動車 MacBook 晶片 Google Apple 設計 機械人

下一篇文章

傳Google擬更新「Find My Devices」服務　允許其他Android設備協助尋找失物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言