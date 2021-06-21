【每日焦點】傳Apple最快10月推新款MacBook Pro及Mac mini　黑客可藉Google假冒文件進行攻擊

▲ Apple計劃最快在10月底，推出全新搭載M1X芯片的MacBook Pro。另外，網絡安全公司揭發一項透過虛假Google文件分享連結的網絡釣魚攻擊活動。

外界一直十分關注蘋果（Apple）何時會推出新款MacBook Pro。最近據外國爆料人士Dylandkt透露，Apple計劃在10月底或11月初，推出全新搭載M1X芯片的MacBook Pro，並提供14及16吋兩款型號。該爆料人士早前指出，MacBook Pro會採用全新設計，屏幕邊框縮小及提供更多接口。

【MacBook】傳搭載M1X芯片MacBook Pro將於第4季推出 蘋果或同步發布Mac mini

最近網絡安全公司Avanan發表報告指，有黑客透過虛假Google文件分享連結，藉此進行網絡釣魚攻擊。黑客會向用戶發送一封電郵，並附上假冒Google文件的網址連結，用戶點擊後就會連接到虛假的官方文件分享頁面，並要求輸入帳戶密碼來取得檔案，黑客將會從中盜取用戶的Google帳戶資料。

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責任編輯：李寶如