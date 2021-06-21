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【疫苗抽獎】新鴻基公司推總值50萬元員工抽獎 獎品包括機票及酒店住宿

Hot Talk 18:42 2021/06/21

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新鴻基公司推出員工疫苗抽獎，總值50萬元。

新鴻基公司 （00086） 宣布，推出機票及酒店大抽獎，鼓勵全體員工早日接種疫苗。新鴻基公司表示，為感謝新鴻基有限公司和新鴻基信貸有限公司員工為保障團隊健康及公司營運所作出的努力，送出了86份獎品作為獎勵，所有全職員工於8月31日前完成兩劑2019冠狀病毒病疫苗接種，並出示官方證明便符合抽獎資格。

一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？【下一頁】

送出的獎品包括雙人機票及萬豪倫敦格羅夫納廣場酒店 （London Marriott Hotel Grosvenor Square）、索菲特巴黎法布格酒店 （Sofitel Paris Le Faubourg）、黃金海岸洲際神仙灣度假酒店（InterContinental Sanctuary Cove Resort）、降靈群島海曼島洲際度假酒店（Intercontinental Hayman Island Resort）的住宿、香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）住宿套餐以及香港諾富特世紀酒店（Novotel Century Hong Kong）意大利餐廳 Pepino 的餐飲券，價值超過50萬港元。

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編輯：陳健婷

港股 機票 新鴻基公司（00086） 香港 酒店

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