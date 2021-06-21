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【新股IPO】歸創通橋醫療2190明日招股　一手入場費21565元

新股IPO 18:57 2021/06/21

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歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190） 於明日（22日）至周五招股（25日）。歸創通橋醫療科計劃發行6000萬股，集資最多25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，一手（500股）入場費21565.2元，預計於7月5日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。

歸創通橋主要從事神經、外周血管介入醫療器械，截至去年全年，公司收入按年增463%至2763萬元；虧損按年擴大至1億元，2019年同期6665萬元。公司預期今年內8款在研產品取得國家藥監局批准及進行商業化，實現管線產品組合推進。

是次公司引入12名基石投資者，合共認購1.45億美元，當中包括：

  • Hillhouse認購3000萬美元
  • 富達認購2000萬美元
  • 清池資本（Lake Bleu Prime）認購2000萬美元
  • 博裕資本（Boyu）認購1600萬美元
  • AIHC認購1600萬美元、
  • Hudson Bay認購1000萬美元
  • 雪湖資本（Snow Lake Fund）認購1000萬美元
  • Cormorant Bay認購800萬美元
  • Octagon認購700萬美元
  • Athos Capital認購400萬美元
  • Sage Partners認購200萬美元
  • IvyRock認購200萬美元。

IPO前投資者設有12個月禁售期。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 醫療科技 IPO 集資

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