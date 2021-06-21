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【大灣區】新地「大灣區青年就業計劃」 首批14位大學畢業生履新

股市 18:26 2021/06/21

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新地「大灣區青年就業計劃」首批14名大學畢業生今日到任。執行董事郭基煇提出三點寄語。

政府為鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，去年宣布推出「大灣區青年就業計劃」。新鴻基地產 （00016） 表示，已率先通過計劃錄取第一批14名大學畢業生，是計劃中已招聘人數最多的地產發展商，亦是首批開展計劃的僱主之一。該批畢業生在新地香港完成基本熟習培訓後， 將會到新地大灣區內不同的項目及業務報到。

新地稱，收到超過250位本地、內地和海外知名大學的畢業生申請。經過嚴格甄選後，14位本地及內地大學的應屆畢業生脫穎而出，並於今天履新。他們在港接受一星期培訓後，將會派駐新地在廣州或中山的辦事處，參與不同部門工作，包括建築部、租務部、項目管理部。

新地擬將廣州南站項目打造成交通樞紐綜合體　2025年起分階段落成【下一頁】

新地執行董事郭基煇指，新地有多年在大灣區主要城市發展的經驗，包括大型綜合體項目廣州天匯廣場（IGC）、位於天河中央商業區核心地段的天環廣場（Pa rc Central），以及多個大型住宅項目。新地最近投得廣州南站項目地皮，配合新地在香港西九龍站和興建中的南沙慶盛站項目，可發揮聯動優勢，體現大灣區「一小時生活圈」的優勢，無論人流、物流和資金流均可快捷𣈱𣈱順地流動。

他對新同事提出了三點寄語，要有「三個心」：一是要保持「好奇心」，主動認識和把握國家發展規劃的脈搏；二是要秉持「上進心」，在未來的崗位上打磨技能，與新地的團隊共同在大灣區建設的快車道上奮進前行；三是要「不忘初心」，既要用實幹和努力延續新地的服務和口碑，更要擔當好香港與大灣區城市之間的大使，共同譜寫大灣區的建設藍圖。

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編輯：陳健婷

港股 郭基煇 畢業 大灣區 新鴻基地產（00016） 新地

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