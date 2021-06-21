【通關有望?】林鄭月娥：港澳正商討恢復通關 須設多項條件

本港已連續14天無本地確診個案，行政長官林鄭月娥今（21日）公布放寬社交距離措施，她透露港府正與澳門特區政府商討兩地通關事宜，就會設有不同條件，除了必須已接種疫苗外，亦會有配額限制等。

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林鄭月娥表示，目前已與澳門政府商討恢復港澳通行，但兩地口岸不會完全開放，會設有配額。此外，出入境者必須完成接種疫苗，另外不論出入境都要進行病毒檢測，最後亦會設有熔斷機制，若再有爆發個案，兩地通關便利措施便會中止。但她補充指，目前未有具體時間表。

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澳門媒體報道，當地衛生局局長羅奕龍指，鑒於香港已連續14日無本地確診個案，澳門政府計劃與港府商議通關措施。他亦表示，若兩地政府在商討期間，香港再現確診個案，相信屆時仍可以繼續商議方案，討論實施有關措施的前提或安全條件。

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