美選舉官員士氣低恐爆辭職潮 專家憂挫選舉認受性

美國大選結束大半年，仍餘波未了，美國調查顯示，約3分之1地方選舉官員對工作感到不安。近4成受訪官員表示，對確認大選結果感到有壓力。監察組織憂慮，在新冠疫情及安全威脅雙重負擔下，將爆發離職潮，惹繼任人黨派背景鮮明或欠經驗，或對未來選舉行政工作造成威脅。

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美國兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Center）及親自由派智庫Brennan Center for Justice共同進行調查，訪問逾200名選舉官員，結果顯示，約3分之1地方選舉官員在去年總統大選期間，感到不安或因工作性質受騷擾。近4成受訪者表示，對確認大選結果感到有壓力。

報道指，美國前總統特朗普（Donald Trump）及其支持者一直聲稱選舉涉嫌舞弊，令地方選舉官員備受壓力。雖然最終特朗普一方在各地法院敗訴，但亦有選舉工作人員及監察機構表示，憂慮相關領域將出現人才流失現象。如果富經驗的選舉工作人員，被經驗較少的人取代，或對未來選舉行政工作造成威脅。

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費城（Philadelphia）選舉委員會3名成員之一的施密特（Al Schmidt）早於1月便表示，不會在2023年尋求連任。身為共和黨人的他指，選舉委員會成員過往僅是一份涉及晦澀工作內容的行政職位，現在卻需面對瘋子威脅要謀殺自己的孩子。這種轉變，沒有人能預料得到。

外界預料未來選舉中，工作人員依然需面對威脅。Brennan Center for Justice選舉改革項目總監諾登（Lawrence Norden）認為，這是一個巨大挑戰，甚至會對民主制度構成危機，又指真正需要思考的是，當這批富有經驗的人離職後，由誰來接手他們的工作。施密特認為，若專業選舉工作人員被黨派政治人員取代，將破壞民眾對選舉的信任。

責任編輯：李俊儀