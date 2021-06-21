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【限聚令放寬】酒吧及派對場所將放寬　業界均料生意漸增逾1成

商業 19:07 2021/06/21

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酒吧業界預料，放寬限聚令有助生意增長。（資料圖片）

港府因應疫情疫情穩定，社交距離措施以疫苗氣泡為基礎，部份處所將於本周四（24日）起有所放寬。例如餐飲處所方面，Ｃ類處所所有員工已打兩針，並過14天，顧客可增至75%。

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香港酒吧業協會主席錢雋永表示，港府於6月10日向酒吧業界發放了公告，幫助有需要酒吧更改酒吧批註為餐廳，目前9成酒吧已轉型，以容納未打針的顧客。故他形容放寬多25%的客人「有益無害」，更預計今次放寬，最少增加10%至15%的生意。

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派對場所生意漸增　林漢然：對未來感樂觀
至於餘下不足1成，仍為酒吧批註的酒吧。錢稱，該些酒吧的顧客大多已接種疫苗，故沒有想更改經營模式。今次放寬酒吧每枱人數2人至4人，對他們都有幫助。

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派對場所同樣獲得放寬，人數上限變為8人。香港派對場地協會會長林漢然表示，放寬8人對生意有幫助，並預計生意增長兩成。事實上，隨着市民陸續撞接種疫苗，他坦言，過去生意漸有好轉，增長了10%至20%，對未來感到樂觀。

記者：馬意文

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時事議題 疫情 疫苗氣泡 疫苗 限聚令 酒吧 餐飲 香港 餐廳

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