【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維　可縫入衣服成穿載式裝置

▲ 美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）目前與美國陸軍合作研發出一款智慧型纖維，據稱可將纖維縫合在軍服布料中。( 美國陸軍官方照片 )

美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）目前與美國陸軍合作研發出一款智慧型纖維，據稱可將纖維縫合在軍服布料中。同時，該智慧型纖維可用作儲存、 分析及計算資料之用。

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該智慧型纖維實為內含數百個微型芯片的人工高聚物纖維，其傳輸距離可達數十公尺。研發該纖維的團隊稱，士兵可以針線把其縫入布料上，經過十多次水洗後仍可正常運作。根據目前的試驗成品，它已可儲存約 767 千位元的短片，以及 0.48 MB 的音樂檔案。

該團隊逐稱，此新智慧型纖維可與 AI 連結，顯示有關士兵生理狀態的數據，包括其心律、呼吸頻率和肌肉狀態等。當中的肌肉數據有助士兵分辨他們有否接觸到化學毒素 。

目前來說，增加智慧纖維的耐洗程度可謂當務之急。士兵的排汗量十分大，故預計他們未必能接受一件只能洗十多次的衣服。另外。現時智慧纖維上衣仍然需要另外連接控制裝置，陸軍盼可盡快研發出可放置在智慧纖維內的控制芯片，指揮中心得以隨時掌握士兵的狀態。

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責任編輯：陳泳如