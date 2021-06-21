【公關大娜移@iM網欄】舌尖上的助攻 軟文化籠絡人心

對內地沒好感的朋友，一邊咬牙切齒鄙視謾罵，一邊忍不住玩閑魚拼多多，吃海底撈兼飲奈雪的茶，愛與恨劃了一道楚河漢界，涇渭分明。

美食收服眾生的五臟廟，無論多憎惡一個地方，身體卻最誠實，嘴慾一再飛蛾撲食。飲食軟文化，看似繞指柔，遠比百煉鋼做成的飛機大炮具轟炸力。

以前羅湖城興旺，如今流行萬象天地華僑城，從前揼骨美甲矯齒做旗袍，時下泡文靑咖啡唱K行展覽，還有朝聖網紅餐廳，點滴消閒活動扭成一股軟實力，攏聚人心。

茶飲店最紅，喜茶贏盡掌聲不在話下，如火如荼招股中的奈雪的茶、萬人空巷排隊爭飲的茶顏悅色，還有蜜雪冰城、Coco都可、1點點都是寵兒。火鍋亦愈燒愈旺，海底撈榮登「2020中國火鍋十大品牌」榜主，與呷哺呷哺、巴奴、小龍坎及德莊火鍋位並居頭五位。呷哺呷哺雖怒炒CEO趙怡令股價一度急瀉，業務上則大小通吃，以最多4人圍爐的小火鍋風靡全國，又將大火鍋與手搖茶融為一體，成就了女士愛不釋手的精緻「湊湊鍋」。

四川酸菜魚麻辣肆溢，原以為非嗜甜港人的那杯茶，殊不知越辣越起勁，躋身為最愛之列。神級的太二老壇子以完勝姿態登上酸菜魚排行榜之巔，想吃它閒閒地要苦等幾個小時。

餐廳暗裡明裡與網紅連成一氣，炒作人氣，茶顏悅色在深圳開業首日，網軍與陸戰隊召集了超過六萬人空群而出，代購黃牛飛炒至五百元人仔。搭一趟高鐵到原產地長沙，喝完兩杯茶回來，可能還未排到岸。茶好不好喝？材料高質與否？都不重要，人氣是焦點，排隊人龍的長短是測溫計和催谷劑。

抓住年輕人的胃口，也算勝利的征服。文化上的籠絡，聞上去馨香，手法亦較文明。他們為了展示摒棄傳統的決心，眾籌式全民聯手捧紅姜糖和Error，打機式炒股賺大錢。他們既用clubhouse、mewe、food panda、hktv mall 、亦愛淘寶、鹿角巷、探魚、撒椒、西貝莜面村⋯⋯

消費吃喝無對錯之分，只求心頭所好。大灣區融合的頭炮是理財通，還要有電子支付無縫連接、文娛設施、吃喝玩樂優惠覆蓋九市兩區，以口腹之慾廣作招徠，加上網紅催谷，相信是就業機會與銀彈政策以外，更加奏效的軟助攻。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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