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【能源科技】Jeff Bezos投資核融合新技術　盼2025年落成示範工廠

科技 11:04 2021/06/22

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加拿大核融合技術開發商 General Fusion 已經與英國原子能管理局（UKAEA）展開合作，擬訂於UKAEA 庫爾漢姆核融合科學中心打造核融合示範工廠。( General Fusion官方照片 )

跨國電子商務企業亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos早前斥鉅資投資核融合新技術。在其投資下，加拿大核融合技術開發商 General Fusion 已經與英國原子能管理局（UKAEA）展開合作，擬訂於UKAEA 庫爾漢姆核融合科學中心打造核融合示範工廠，計劃明年開始動工並於2025 年完工。

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General Fusion指，它會使用一個直徑三公尺並裝滿液態熔融鋰鉛金屬的球體，將受磁局限（magnetically-confined）的電漿注入空腔內。球體四周的活塞撞擊從而產生壓力波到球體中心，並將電漿壓縮加熱，直到發生核融合反應。期後再以熱量推動蒸氣發電機發電，回收蒸汽後可循環維持活塞運轉。

據外媒報道，該企計劃把其業務商業化，打造具商業發展潛力的發電廠，研發電量大且環保的發電方式。任職該公司執行長 的Christofer Mowry 表示，當示範工廠在英國落成後，該企將與 UKAEA 簽訂長期租約，有望此計劃有助擴大研發團隊與當地政府和產業合作的網絡。

目前該企尚未透露任何商業細節，據悉建造此工廠的費用約為4億美元（約31億港元），該企在Jeff Bezos的支持下，於上一輪融資中籌集了1億美元（約7億港元）。

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責任編輯：陳泳如

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