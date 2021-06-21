【加密貨幣】傳四川省加密貨幣礦場遭集體斷電　比特幣跌破33000美元

內地政府近期接二連三出手打擊比特幣，本周一（21日）凌晨四川省所有「礦場」遭集體斷電，沒有來得及轉移的礦工將因此損失慘重。據報四川省是世界最大的比特幣「礦工」聚集地，大約有800萬千瓦的負荷用於加密貨幣「挖礦」活動。

據內地媒體報道，數日前網上流傳一份四川關停虛擬貨幣挖礦項目的通知，文件顯示各市（州）於周日（20日）前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於周五（25日）前上報自查、整改情況。此外，各市（州）政府也被要求開展拉網式排查，對發現的挖礦項目立即關停。

較早前，內地國務院曾宣布打擊比特幣挖礦和交易行為，同時禁止比特幣作為支付結算工具，其後而內蒙古自治區發改委亦發公告指，將全面清理虛擬貨幣「挖礦」項目，並設立舉報平台，打擊虛擬貨幣挖礦企業，雲南等比特幣礦場較多的省份亦有採取相似措施。

根據比特幣報價平台Coindesk數據，截至周一下午18時26分，比特幣最新報32,590美元，24小時內跌3.2%，較4月高位的64,829美元已經腰斬。

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编辑：李勝男