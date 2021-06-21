【夢想本應翱翔@iM網欄】資深財經主播創區塊鏈媒體平台　助年輕一代了解未來

區塊鏈（Blockchain）、加密貨幣（Cryptocurrency）是近年科技界熱話，帶著顛覆人類未來生活的基因，但亦不無爭議。有感大眾或對此一知半解，且行內缺乏可信的專業媒介，前彭博（Bloomberg）新聞主播Angie Lau和合夥人Sarah Chang 於2018年創辦數碼媒體平台Forkast.News，聚焦報道區塊鏈等新興技術對全球商業和經濟的影響，上月獲得包括阿里巴巴香港創業者基金在內共170萬美元種子輪投資。我最近與這兩位女創始人傾談，原來一切的動力源自Angie對年幼兒子的一片「私心」，她說：「我想助下一代了解未來。」

Angie有20多年新聞廣播經驗，亦是各大商業論壇和企業活動炙手可熱的主持人和講者，Sarah則曾任麥肯錫商業分析員，過去多年在初創圈耕耘。離開彭博後，Angie曾於李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）擔任顧問，而碰巧Sarah任職的初創是該公司的其中投資對象，兩人因此相識，頗為投契，近年拍檔加入創業大軍，站在報道區塊鏈科技最前線。

在Forkast網站上，有亞洲加密科技的每日頭條、分析展望行業趨勢的廣播節目、業界名人訪談等，有「Bitcoin Jesus」之稱的比特幣早期投資者Roger Ver、以太坊（Ethereum）共同創辦人Vitalik Buterin、美國知名風險投資人Tim Draper等，都是主編Angie的座上賓，與全球受眾分享深度見解。

覓市場缺口 加密貨幣寒冬下果斷創業

Angie早於2008年擔任彭博主播時，已留意到加密貨幣這種新型的資產類別，「記者面對各種新聞故事、社會事件及不同行業的發展，總會問幾個基本問題：事情為什麼這樣發生？是否有其他做法？我渴望了解更多，擴充知識，解決問題。」當時有關區塊鏈的報道甚少，她意識到市場缺口，「大眾或不需要懂得這種科技具體該如何運作，但我們想要解釋它為甚麼有用，對社會、各行各業、政治和經濟帶來甚麼影響？用簡潔易明的詞彙對有興趣的大眾解釋未來場景。」

四年前兒子出生，更令Angie萌生對下一代的責任感，「如果不了解未來，你將看不到自己的安身之處。我們都清楚這一點，這也是為什麼為人父母會堅持讓子女接受優質教育，因教育是解鎖未來機遇的鑰匙。」創辦Forkast時，很多人覺得她們很瘋狂，因正值「加密貨幣的寒冬（crypto winter）」，市場甚至充滿嘲弄，但Angie認為那只是一個新聞標題，實際上各行各業已在探討如何運用區塊鏈，「我們的（創業）決定有先見之明，看到了很少人看到的機會，決定去馬（we made that commitment ）。」

區塊鏈結合媒體營運 冀打造行業新標準

她不否認區塊鏈常與一些負面詞彙有關聯，例如加密貨幣價格大幅波動、逃稅、騙案等等，「這是生態的一部分，但不是全部，我想要提升大眾的認知……正因缺少有可信度的報道和深入的見解，無知和恐懼或會抑制一個激動人心的行業。」Sarah說，不少信號都顯示亞洲會帶領下世紀的創新科技，市場很具潛力。

我問她們對業務有何長期願景？Angie認為，未來的增長會來自區塊鏈科技在媒體中的運用，將探索如何使其結合到媒體營運中，例如協助打擊假新聞，並制定媒體新標準，「這也是創辦Forkast的初衷。」

與拍檔「1+1=11 」各顯身手精打細算

創業對Angie來說，是多年經驗累積後很自然的一步，「我覺得可嘗試實踐自己的領導力，有足夠信心去做有影響力、能改變世界的事情。」而過去幾年在初創圈打滾的Sarah喜歡和小型團隊合作，「想創造人們喜歡用、覺得有價值的東西。」兩人價值觀相近，身懷不同技能卻能互相襯托，笑言「1+1=11」。

從早期只有兩人一起寫稿，兼顧拍攝、編輯、發佈，到現時領導遍佈全球的團隊，面對的問題越來越複雜，她們迅速學習，掌握營運思維。Angie說，過去兩年不停測試受眾的需求，了解市場，對打造平台有了清晰想法，「故當獲得投資時，馬上就知道該將錢用在何處，來加速增長和獲利，加強投資者對我們的信心。」

她建議創始人應審慎明斷和精打細算，「初創花的每一分錢都很重要，需考慮這筆投入如何讓業務有實質的飛躍，或只是錦上添花？若長遠能帶來很大轉變，那就該投入，即使會暫時令營運資金（runway）減少。這種投資將為你未來的業務帶來所需的寬度（altitude）。」

籲女性自己定義成功 把握主動權

作為女性創始人，Sarah希望市場能有更多女性投資者，帶來多元角度。Angie坦言，在男性主導的投資圈，難免會感受到一些不自覺的偏見（unconscious bias），「我們知道，如果我是位男性創始人，他不會這樣和我說話」，但亦樂見有些投資者會完全忘記她們女性身份，平等交流。她鼓勵女性創業者，籌資時勿認為自己處於向人伸手的位置（suppliant position），「其實妳有主動權，可選擇如何講述業務，展示你的想法，以及想邀請哪些投資者加入。」她亦希望業界可舉辦活動幫助男性投資者和創業者了解女性同業的作風，增進溝通。

女性創業，Angie認為最重要的是要有信念，「允許自己相信妳做了對的選擇。有了信念，妳可以掌控世界，反之則不可能。」對於成功，她自信已進化到可由自己來定義成功，「由別人定義的成功會變幻無常，而由自己定義的成功會永恆。你做的事能否讓你得到快樂、滿足？是否讓你夜晚好眠？是否積極地影響別人？我能肯定地回答這些問題，享受其中就好。」成功於Sarah，是與尊敬的人一起創造解決方案。

談到最後，我問她們為什麼將公司名取為Forkast，Angie解釋：「一方面是與forecast （預見）諧音；另一方面，fork在區塊鏈中意指升級時從主協議中分叉的現象，改變了軌跡，走入自己的方向，進而改變樣式（paradigm）。我們亦希望從傳統媒體營運方式中分離，運用廿一世紀的思維，面向未來，為下一代重新定義傳統行業。」我很開心見到創業圈不斷出現如此有抱負及衝勁的女性身影，亦期待她們的業務像其公司名稱一樣，為市場提供有前瞻性的真知灼見。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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