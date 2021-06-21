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【美股分析】晶片短缺利好半導體股　呢兩隻最受基金經理歡迎

股樓投資 17:45 2021/06/21

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美國銀行近期一份報告顯示，今年5月，在整個半導體行業當中，英偉達 (NVDA) 和德州儀器 (TXN) 是最受主動主動管理基金和對沖基金歡迎的股票，持有比例最高，分別為44.2%及42.1%，另外高通（QCOM）的持有比例大幅下降至38.3%，至於AMD（AMD）和英特爾（INTC）則分別錄得24.7%和23.1%。

至於半導體設備股當中，應用材料（AMAT）和KLA（KLAC）的持有比例分別增至31.6%和17.2%，皆創下歷史記錄。不過Lam Research（LRCX）的歡迎度較之前有所下降，其持有比例從2020年10月的28.8%，到近期降至20%。

早前美國銀行曾發報告指，看好英偉達的數據中心業務，指其有望成為公司未來之增長引擎，因此重申對英偉達的「買入」評級，並將目標價從800美元上調至900美元，較現價有20.7%的潛在升幅。

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编辑：李勝男

美股 經濟
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