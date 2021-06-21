【iBond2021】iBond最終發行額為200億元 60萬港人最多可獲三手

港府今日（21日）公布發行第八批通脹掛鈎債券的認購情況，截至2021年6月21日下午2時為止，收到709,198份有效申請，而其申請債券本金總額逾53.9億港元 ，而申請人最多可獲3手債券，通脹掛鈎債券的最終發行額為200億港元。

按照政府在2021年5月12日發行通函中所載的機制配發債券，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲三手；55,381份認購兩手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券，餘下的653,817份申請（即認購兩手以上者），均將先獲發兩手債券，並進行抽籤，其中605,727份申請將獲配發多一手債券。

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通脹掛鈎債券將於2021年6月23日發行，於2021年6月24日在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。



財政司司長陳茂波說：「是次發行通脹掛鈎債券，獲市民踴躍認購，無論申請人數及申請總額均創出自2011年首次發行以來的新紀錄。發行通脹掛鈎債券除了在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦進一步提高投資大眾對債券投資的興趣和認識，有助促進香港零售債券市場的發展。」

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責任編輯：潘曉豐