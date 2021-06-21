【Bitcoin】人行約談銀行、支付機構禁虛擬貨幣交易炒作 以太坊跌穿2000美元、比特幣跌6%（第二版）

▲ 中國人民銀行約談銀行和支付機構，禁止為虛擬貨幣交易提供服務。

內地近期頻頻出手打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，人民銀行有關部門近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、建設銀行 （00939） 、郵儲銀行 （01658） 、興業銀行（滬：601166）和阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶等部分銀行和支付機構。

人民銀行有關部門指出，各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力。要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

農行：絕不參與虛擬貨幣相關業務 將加大排查和監測力度【下一頁】

隨四川全面整頓比特幣挖礦活動，美元近日走強，加上部分國家陸續收緊對虛擬貨幣業務的監管措施，加密貨幣應聲下挫。據Coindesk數據，截至周一下午6時，比特幣（BTC）跌至32,000美元位置，現報32698美元，24小時內跌4%；以太坊跌穿2000美元關口，現報1978.4美元，跌6.3%。

人行指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。人行要求，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣发行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

支付寶﹕從事虛擬貨幣交易的商戶將被納入黑名單

支付寶周一（21日）發表聲明指，為落實《關於防範比特幣風險的通知》及《關於防範代幣发行融資風險的公告》，支付寶將嚴禁進行虛擬貨幣轉帳交易、嚴禁虛擬貨幣商戶准入，一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易，將會把它們納入黑名單。對於涉嫌進行虛擬貪幣交易的帳戶，支付寶將視乎情況限制該帳戶的收款功能，甚至永久限制收款等措施。

建行﹕禁止使用該行帳戶充值虛擬貨幣交易資金

建行發表公告指，任何機構或個人客戶不得透過在該行開設的銀行帳戶，充值虛擬貨幣交易資金，或提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動，亦不得通過在銀行開立的帳戶划轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

工行﹕不得利用該行帳戶、產品或渠道進行代幣發行融資或進行虛擬貨幣交易

工行亦發表公告指，該行將加強監測，禁止任何機構或個人客戶透過該行帳戶、產品、服務或渠道進行代幣發行融資和虛擬貨幣交易。一經發現，該行有權暫停帳戶交易、或會採取注銷帳戶等控制措施。

農行發聲明指，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入，並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。農行指，一經發現相關行為，將立即採取暫停賬戶交易、終止客戶關係等措施，並及時報告有關部門。

（第二版新增﹕工行、建行、支付寶）

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編輯：陳健婷