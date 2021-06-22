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基金管理人慎選ETF指數投資策略

股市 11:00 2021/06/22

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上文（「大戶如何挑選基金管理人」）提到，機構投資者會對基金管理人進行盡職審查，除了基金管理人的背景及經驗外，基金管理人的投資管理方式和表現亦同樣重要。

在基金管理方面，基金管理人除了會根據基準指數的定期指數調整、成份股流通系數的改變，以及企業行動去調整個別成份股的權重之外，亦會根據投資的巿場、成份股數目、外匯需求等方面進行考量，決定指數基金或ETF的指數投資策略。由於指數投資策略對ETF的表現有舉足輕重的影響，投資者可留意當中不同策略的分別。

一、實物複製策略vs合成複製策略

大部份香港巿場上的ETF都是採用實物複製（Physical Replication）的投資策略。實物是ETF會直接投資於基準指數的成份股，形式跟一般投資者買賣股票一樣。

另一種投資策略則是較為複雜的合成複製策略（Synthetic Replication），採用這個策略的ETF不會直接投資於成份股，反而是透過其他衍生工具，如股票掛鈎掉期（SWAP），以獲取相等於基準指數的投資表現回報。簡單來說，基金管理人會跟投資銀行簽訂有關股票掛鈎掉期的合約，基金管理人的ETF會向投資銀行提供保證金或抵押品，而投資銀行則會按指數回報向ETF提供收益或虧損，期間投資銀行或會向ETF收取費用。

雖然合成複製策略能緊貼基準指數的投資表現，但ETF有機會面對額外的交易對手風險、估值風險及流通性風險。

二、全面複製策略vs代表性抽樣複製策略

實物複製策略亦可再細分為全面複製策略（Full Replication）和代表性抽樣複製策略（Representative Sampling Replication）。

顧名思義，全面複製策略即基金管理人會按照基準指數所涵蓋的所有成份股之權重進行投資，作出全面的「複製」，並將每隻股票跟其指數權重的偏離度盡量降低，從而減低ETF的「跟蹤誤差」（Tracking Error）。

至於代表性抽樣複製策略，則是基金管理人因個別投資限制而採取的策略，例如成份股數量過多，或因考量基金營運效率而不投資於個別巿場。成份股數量過多的時候（如高達數百甚至過千），基金管理人在交易大量股票時或會引致大額交易費用，令到投資效率降低之餘影響基金的表現。

因此，基金管理人可採用代表性抽樣的策略，利用投資模型進行運算以挑選出個別具代表性的成份股進行投資，以「複製」指數的表現，從而降低交易成本及有效地維持「跟蹤誤差」在合理水平。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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