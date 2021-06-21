  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定期存款】中資行勁加人幣短存息0.95厘 人民幣搶存戰加劇

Hot Talk 17:28 2021/06/21

分享：

信銀國際今天大幅調高1個月人民幣短存0.95厘、至2.8厘。

半年結倒數，跨境頭寸偏緊，港銀的人民幣定存原本已爆加息搶客戰，適逢人行於本周四（24日）來港發行50億元（人民幣，下同）央票，市料在抽資效應下，令吸存戰加劇，專家料人幣短存成主戰場。今日（21日）再有3間中小行加息，信銀國際及大眾銀行上調短存息，建行亞洲更全面加短中長息。

人民幣1個月定存不乏高息選擇，詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +2

經新一輪搶存戰，目前3個月人幣定存的高息王是2.5厘年息，一年息率是2.6厘，6個月定存最高年息則為2.55厘，3者皆由信銀國際提供。上商研究部主管林俊泓料，人行6個月期央票的中標息率約為2.55厘，因同期二手票息約為2.5厘。

而勇進的信銀國際，今天更把1個月期人幣定存年息勁加0.95厘，新息率至2.8厘，但同期息率不及富邦冠絕全城的4.88厘年息，中銀香港（02388）也有3.5厘年息。

港銀紛加人民幣定存息【下一頁

計及上周已有3間大小行搶存，包括星展加息，集友新推3個月人幣定存享2.4厘年息，半年有2.5厘年息，門檻齊為30萬元新資金。南商則搶大額人幣定存，新推288天享2.58厘年息，須等值500萬港元才享最高息。現時共5行搶人幣存款，甚至連大行也應戰，滙豐日前短減長加，把7天人幣短存年息從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘。

此外，中央近日連番出招遏人幣升勢，上周二加外滙存備金，同日官媒再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人幣易貶難升，疊加聯儲局剛由鴿轉鷹，刺激美元急彈，累在岸價及離岸價失守6.4關。可是，外資對在岸價的前景仍樂觀，主因是息差優勢。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢仍維持，在岸價兑美元年底挑戰6.3新高，年內高低區間介乎6至6.8。花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧料，未來半年及1年人幣目標6.3，長遠維持5.6預估。

相關文章：【英鎊定期存款】大行齊加英鎊定存息 高息抵消鎊滙走弱

【港元定期存款】虛擬銀行連環加港元短存息 匯立3個月港元定存息1.1厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱
2021/06/20
【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱
【人民幣定期存款】滙豐7天人幣定存息加至10厘 半年結前銀行爆搶客戰
2021/06/15
【人民幣定期存款】滙豐7天人幣定存息加至10厘 半年結前銀行爆搶客戰
【人民幣定期存款】人民幣定存爆減息浪 信銀1年存息2.6厘仍為高息王
2021/06/03
【人民幣定期存款】人民幣定存爆減息浪 信銀1年存息2.6厘仍為高息王
【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款
2021/05/26
【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款
【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息
2021/05/23
【人民幣定期存款】人幣定存爆减息潮 虛擬銀行力保2.7厘最高息
中國人民銀行 債券 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【電訊股】中國聯通5月5G套餐淨增752.9萬戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）