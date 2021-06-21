【人民幣定期存款】中資行勁加人幣短存息0.95厘 人民幣搶存戰加劇

▲ 信銀國際今天大幅調高1個月人民幣短存0.95厘、至2.8厘。

半年結倒數，跨境頭寸偏緊，港銀的人民幣定存原本已爆加息搶客戰，適逢人行於本周四（24日）來港發行50億元（人民幣，下同）央票，市料在抽資效應下，令吸存戰加劇，專家料人幣短存成主戰場。今日（21日）再有3間中小行加息，信銀國際及大眾銀行上調短存息，建行亞洲更全面加短中長息。

人民幣1個月定存不乏高息選擇，詳情可按下圖了解

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經新一輪搶存戰，目前3個月人幣定存的高息王是2.5厘年息，一年息率是2.6厘，6個月定存最高年息則為2.55厘，3者皆由信銀國際提供。上商研究部主管林俊泓料，人行6個月期央票的中標息率約為2.55厘，因同期二手票息約為2.5厘。

而勇進的信銀國際，今天更把1個月期人幣定存年息勁加0.95厘，新息率至2.8厘，但同期息率不及富邦冠絕全城的4.88厘年息，中銀香港（02388）也有3.5厘年息。

港銀紛加人民幣定存息【下一頁】

計及上周已有3間大小行搶存，包括星展加息，集友新推3個月人幣定存享2.4厘年息，半年有2.5厘年息，門檻齊為30萬元新資金。南商則搶大額人幣定存，新推288天享2.58厘年息，須等值500萬港元才享最高息。現時共5行搶人幣存款，甚至連大行也應戰，滙豐日前短減長加，把7天人幣短存年息從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘。

此外，中央近日連番出招遏人幣升勢，上周二加外滙存備金，同日官媒再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人幣易貶難升，疊加聯儲局剛由鴿轉鷹，刺激美元急彈，累在岸價及離岸價失守6.4關。可是，外資對在岸價的前景仍樂觀，主因是息差優勢。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢仍維持，在岸價兑美元年底挑戰6.3新高，年內高低區間介乎6至6.8。花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧料，未來半年及1年人幣目標6.3，長遠維持5.6預估。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪