【英國疫情】住院患者兩周增46% 仍遠低於上兩波疫情

英國的新冠肺炎疫情有惡化趨勢，英國目前有超過1,100名新冠患者住院，在兩周内增加超過46%。但英國公營醫療服務負責人表示，英國的住院新冠患者人數雖平穩上升，數量仍遠低於上一波疫情，醫院面對的壓力明顯較低。

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英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）行政總裁史蒂芬斯（Simon Stevens）表示，英國截至上周五（18日）共有1,170名新冠患者，較兩周前的6月4日大幅增加46.25%。

但史蒂芬斯指出，英國在去年11月疫情高峰期時有1.47萬名新冠患者住院，而今年1月至2月的另一波疫情更有3.4萬名新冠患者住院。他表示當前疫情上升速度較慢，住院人數遠不及對上的兩波疫情。

史蒂芬斯表示目前住院患者的年齡普遍較年輕，而且很多都沒有接種新冠疫苗，強調極少會有人已接種兩劑新冠疫苗仍會確診。

他稱在對上兩波疫情中，社區傳播與高住院率存在聯繫。從目前住院率處於相對較低水平來看，當局對疫苗能打破社區傳播鏈感到樂觀。但他強調當局會繼續密切關注變種病毒的情況。

責任編輯：鄭錦玲