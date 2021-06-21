【大行報告】富瑞睇好京東618表現 予目標價426元　潛在升幅逾5成

富瑞發表報告，指京東集團（09618）在「6.18」購物節交易額，按年升28%至3,438億元人民幣，並預期未來2年複合年增長率可達31%，維持京東「買入」評級，目標價426元。

京東周一（21日）收報280元，跌2.2%，成交額14.8億元，較目標價潛在升幅約52%。

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報告指出，在「6.18」期間，智能手機、冷氣機、手提電腦、雪櫃及電視等，成為消費最高的產品類別。而超市類表現亦強勁，在6月18日當日，首3分鐘銷售額增長10倍，京東生鮮首小時銷售額更增長70%，當中海鮮、肉類、蛋禽、水果及蔬菜增長80%至160%。

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該行表示，集團主席及行政總裁劉強東發表致股東的信，提到京東增長受益於中國經濟的蓬勃發展，以及從電子商務向供應鏈技術和服務提供商轉型；另外，京東將在廣泛的產品選擇、透明的定價和良好的客戶體驗脫穎而出，供應鏈技術將成為工業互聯網的核心價值，京東智能供應鏈是未來10年的關鍵，因為可以幫助合作伙伴降低運營成本並提高效率，尤其是中小企業。

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記者：李兆明