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【通脹升溫】穆迪警告美股面臨10%至20%回調 或需時一年復原

股市 17:12 2021/06/21

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穆迪首席經濟師Mark Zandi認為，美股可能面臨10%至20%回調，且不太可能會快速反彈。

評級機構穆迪（Moody's）首席經濟師Mark Zandi接受CNBC訪問時稱，投資者應為市場顯著回調做好準備，美國聯儲局取態轉向鷹派，預計美股將會回吐10%至20%。不過與過往幾年股市下跌不同，今次回調不太可能會快速反彈，因現時美股估值高企，可能需要一年時間才能重返跌浪前水平。

Zandi表示，美國經濟強勁反彈，聯儲局必須轉換策略，他認為調整可能已經開始（underway），因為投資者開始變得恐慌（get spooked）。

Michael Burry警告加密貨幣、抱團股若崩盤 損失或達國家規模【下一頁】

不過，Zandi認為回吐更多是因資產價格過度上漲，並非嚴重的基本面問題，經濟可避免衰退。「經濟將非常繁榮，失業率很低，工資增長將非常強勁。」

他又指，投資者目前依然未完全把握通脹風險。美國10年期債息繼續下行的機會很微，考慮到目前的情況，不指望其能長期處於1.5%的水平。而除了股票和債券外，大宗商品及加密貨幣拋售可能帶來更多麻煩，抵押貸款利率上升亦令強勁樓市能否維持存疑。

通脹水平將比疫情之前更高。聯儲局已經用了四分一世紀提升通脹，他們最終會實現這個目標。

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編輯：陳健婷

經濟 股票 失業 美股 美國聯儲局 通脹

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