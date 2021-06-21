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【電訊股】中移動年內移動用戶轉錄增長、上月增1665萬5G客　聯通淨增752.9萬戶5G客

股市 17:51 2021/06/21

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中移動年內移動用戶轉錄增長、上月增1665萬5G客

中資電信營運商陸續公布5月營運數據，中移動 （00941） 公布，5月淨增102.5個移動業務客戶，雖然增長較3月、4月為少，首5個月移動客戶總數轉錄增長，較去年底多86.6萬戶。中移動表示，5月5G套餐客戶按月增1665.1萬戶，為年內最高增長，4G客戶數就淨增358.8萬戶。

至5月底，中移動有7.94億個4G客戶，5G套餐客戶則為2.22億戶。中移動有綫寬帶業務5月淨增274萬戶，至最新2.23億戶。

中電信：回A後派息比率3年內升至逾70%，可見【下一頁】

中國聯通 （00762） 公佈5月份運營數據，5月5G套餐用戶淨增數為752.9萬戶，今年累計淨增3526.4萬戶，5月累計到達數為1.06億戶。

另外，中國聯通移動業務出賬用戶數量5月淨增24.9萬戶，今年累計淨增391.6萬戶，5月累計到達數為3.097億戶。

至於固網業務方面，中國聯通5月固網寬帶用戶淨增65.7萬戶，今年累計淨增339.6萬戶，5月累計到達數為8949.1萬戶。

月內，中國聯通本地電話用戶數量則見下降，5月淨減1.8萬戶，今年累計減少11.7萬戶，5月累計到達數為4722.2萬戶。

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編輯﹕賴奕羚

港股 5G 中國聯通（00762） 電訊
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