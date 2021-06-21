  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】日本過江龍「燒牛丼元祖」明日正式開業　招牌燒牛肉丼售45元（多圖）

商業 16:49 2021/06/21

分享：

東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）明日起將於香港正式開業

日本人氣過江龍「燒牛丼元祖」東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）明日起將於香港正式開業，進駐旺角商場THE FOREST，主打多達35款日式燒牛肉丼、燒豚肉丼及其他定食。

【5000元消費券】WeChat Pay HK夥K11　推消費優惠獎賞　登記即獲40元K11專屬電子現金券

東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）來自日本，擁有超過45年歷史。今次登陸香港將帶來多達35款日式燒牛肉丼、燒豚肉丼及其他定食，價格由45元起，以鐵板燒即叫即烤。單是燒牛肉丼及燒豚肉丼亦有25款，每塊烤肉均經過嚴格挑選，均達指定厚度。顧客可隨個人喜好揀選正常份量「並」（普通碗）或肉類增量25%的「大」（大碗）。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

香港新店入口正前方的是U型單人吧檯，可坐8人；另外亦可見多個二人座位或四人卡位，一共提供58個用餐位置 。是次東京チカラめし 進駐香港，是由日本品牌方與港資公司千源集團合作而成。據指香港營運方從事餐飲業多年，具有多達15年餐飲管理經驗，先後營運各類型餐廳，包括日本餐廳、西班牙餐廳、港式火鍋店等，期望將來會有更多發展空間。

【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損

【父親節】零售店線上銷售大增　友和YOHO：遊戲機系列銷量升12倍

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損
今日
【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損
【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓
今日
【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓
【疫市營商】海南島免稅品銷售市場潛力大　日本化妝品品牌加快進駐
今日
【疫市營商】海南島免稅品銷售市場潛力大　日本化妝品品牌加快進駐
【父親節】限聚令下寧願在家聚餐　黃家和：餐飲業生意按年跌2成
2021/06/20
【父親節】限聚令下寧願在家聚餐　黃家和：餐飲業生意按年跌2成

你可能感興趣

【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損
今日 14:40
【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損
【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓
今日 15:37
【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓
【疫市營商】海南島免稅品銷售市場潛力大　日本化妝品品牌加快進駐
今日 10:30
【疫市營商】海南島免稅品銷售市場潛力大　日本化妝品品牌加快進駐
餐廳 餐廳情報 牛肉 商場 餐飲 旺角 香港 日本 東京

下一篇文章

【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途