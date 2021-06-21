【疫市開店】日本過江龍「燒牛丼元祖」明日正式開業　招牌燒牛肉丼售45元（多圖）

▲ 東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）明日起將於香港正式開業

日本人氣過江龍「燒牛丼元祖」東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）明日起將於香港正式開業，進駐旺角商場THE FOREST，主打多達35款日式燒牛肉丼、燒豚肉丼及其他定食。

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東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）來自日本，擁有超過45年歷史。今次登陸香港將帶來多達35款日式燒牛肉丼、燒豚肉丼及其他定食，價格由45元起，以鐵板燒即叫即烤。單是燒牛肉丼及燒豚肉丼亦有25款，每塊烤肉均經過嚴格挑選，均達指定厚度。顧客可隨個人喜好揀選正常份量「並」（普通碗）或肉類增量25%的「大」（大碗）。

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香港新店入口正前方的是U型單人吧檯，可坐8人；另外亦可見多個二人座位或四人卡位，一共提供58個用餐位置 。是次東京チカラめし 進駐香港，是由日本品牌方與港資公司千源集團合作而成。據指香港營運方從事餐飲業多年，具有多達15年餐飲管理經驗，先後營運各類型餐廳，包括日本餐廳、西班牙餐廳、港式火鍋店等，期望將來會有更多發展空間。

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責任編輯：葉泳珊