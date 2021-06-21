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【英鎊定期存款】大行齊加英鎊定存息 高息抵消鎊滙走弱

Hot Talk 16:44 2021/06/21

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英倫銀行本周四議息，會否再偏鷹派放風收水加息備受關注。

英倫銀行將於本周四（24日）議息，市場聚焦當局會否再放鷹，放風最快擬於明年首季加息。然而，最近英國疫情惡化，市料新一波疫情殺到。適逢美元轉強，拖累英鎊兌美元跌穿1.4心理大關，專家建議對鎊滙有需要者，現水位約1.38水平可趁低收集，料跌至約於1.36有支持。要是疫情不致失控，年底或重上1.45高位。

港銀不同存期英鎊定存高息選擇，可按下圖了解

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料未來6至12個月英鎊約為1.4，長線目標1.44。

本來受脱歐及疫情夾擊，去年英國曾經歷300年最差的經濟衰退，但今年受惠疫苗覆蓋率高，刺激英鎊造好。外電指出，滙豐（HSBC）、美銀及瑞信等，齊料英國提早於明年加息。可惜，Delta變種病毒再肆虐，市場緊盯央行收水的幣策會否急掟彎，7月5日的全面解封須否被逼再延後。

不過，大行的３鎊定期存款早已偷步加息，有望彌補滙價走弱，如滙豐最近把7天英鎊短存年息從9.8厘再微升至10厘，跟恒生（00011）、集友及南商膺四冠王。而另一大行花旗，早前已把1個月英鎊定存年息勁加0.8厘，至重返兩厘，跟中銀香港（02388）及滙豐看齊。

英倫銀行上次議息，維持利率不變【下一頁

此外，滙市專家亦看好英鎊的前景，大新（02356）經濟師溫嘉煒表示，第3季較為看好英鎊，因英國已逐步放寬防疫措施，預計今明兩季經濟反彈會較強勁。若變種病毒引發的疫情未再進一步惡化，有望為英鎊帶來支持，今年兌美元或在1.36至1.44間上落。

韓資的樂天證券銷售總監陳欣預計，鎊滙年內上落區間較大，由於聯儲局轉為鷹派，市場憧憬提早加息繼續發酵，美滙指數進一步反彈至92水平，令包括英鎊在內的非美貨幣走勢受壓。再者，Delta變種病毒個案急速增加，或拖累英國經濟復甦，加上北愛爾蘭問題的政治憂慮，累及英鎊或進一步先下試1.38，才反覆有支持，若失守此關，可能再試1.36才見底。相反，假如疫情受控及偷步炒加息，年內再上試高位1.45，年尾目標1.425。

目標文章：【人民幣定期存款】市傳周一起內地存款採新定價機制 北上長年期高息人幣定存恐成絕唱

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 英鎊定期存款

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