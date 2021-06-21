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【好想去旅行】阿聯酋航空將恢復航班9成飛行網絡　7月起香港出發經杜拜目的地達122個

商業 17:50 2021/06/21

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阿聯酋航空認為夏季休閒旅遊有強大市場需求。（阿聯酋航空提供圖片）

全球民眾開始接種疫苗，疫情逐漸有受控跡象。暑假將至，阿聯酋航空認為夏季休閒旅遊有強大市場需求，擴充整個飛行網絡的服務。

【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓

阿聯酋航空現時正為全球115個目的地，提供客運服務。由7月起，將每日提供航班由香港（HKG）經杜拜，飛往飛行網絡內122個目的地。

直至7月底，該航空公司恢復其疫情前接近90%的飛行網絡，每星期於124個城市營運一共880個航班。7月恢復服務的航線包括：威尼斯（7月1日開始）；布吉、尼斯、奧蘭多和墨西哥城（7月2日開始）；里昂（7月9日開始）和馬爾他（7月14日開始）。

隨著更多目的地重新向國際遊客開放，阿聯酋航空將於歐洲、非洲和北美的12個城市增加飛行班次，並提供免檢疫旅遊措施。而將於7月及8月增加飛行班次的目的地，包括：位於蘇黎世、維也納布拉格、馬德里、斯德哥爾摩、芝加哥和突尼斯等。

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責任編輯：馬意文

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