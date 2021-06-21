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【兼職筍工】紅十字會甘迺迪中心請兼職宿房助理 時薪95元 工作內容一覽

理財智慧 17:00 2021/06/21

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香港紅十字會甘迺迪中心請兼職宿房助理，時薪95元，需要具備中三程度，主要協助宿舍導師照顧學生。工作時間為上午8時至下午5時或下午1時至下午10時，每週工作1天至6天，輪班及輪休制，工作期由即日至2021年8月31日，每天工作9小時，職位具有銀行假期。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可致電28170131與香港紅十字會甘迺迪中心宿舍部文小姐聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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