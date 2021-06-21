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【大行點睇】今年收入增速料加速 滙豐大幅提高李寧目標價

股樓投資 16:32 2021/06/21

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滙豐發表報告，指李寧 （02331） 今年度首季零售銷售按年增86%，估計與當紅藝人擔任代言人以及新彊綿風波有關，該行亦指，中國李寧的品牌增長強勁，動力持續至第二季，預計期內銷售將較2019年同期增68%，較今年首季較2019年首季增速55%再次加快，而第三季及第四季的按年增速料由原來預測的17%及15%，分別增加至23%及21%。

延伸閱讀：【異動股】湖北氣爆事件 中國燃氣急跌14%後停牌 大摩料其股價將受壓直至調查完結 見【下一頁

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由於銷售改升，該行把李寧今年收入增速提高至55%，同時明年收入增長維持在18%，2021年度至2023年度收入複合年均增速由19%增至21%。該行因此提高李寧目標價，由71.6元增至95.7元，評級維持「買入」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 李寧 買入 目標價 零售 李寧（02331）
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