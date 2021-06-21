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【英國疫情】英政府不覺可提早解封 促謹慎對待

環球政治 17:17 2021/06/21

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英國原定周一（21日）完全解封，但因新冠疫情反復而延後4周至7月19日。外界關心若疫情受控，英國會否提早解封。有英國官員接受訪問表示，不認為可以提早解封。有英國專家則促公眾，需要謹慎對待新冠疫情。

英國政府與社交媒體合作谷針 兩日有百萬預約 【下一頁】

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）接受英國天空電視台（Sky News）訪問時，被問及政府會否提早解封。關浩霆認為，曾經認同可提早解封，但現在寧願更謹慎對待疫情。他指出，英國政府上下會按計劃在7月19日解封。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前宣布延後解封至7月19日時曾指出，將在7月5日審視情況，決定可否提早解封。因而，不少人估計，若英國疫情受控可提前解封。

英國連續5日逾9,000人確診 99%感染Delta變種 【下一頁】

倫敦衛生與熱帶醫學院的疫苗學教授雷恩（Brendan Wren）表示，英國目前有81%成人最少接種1劑疫苗，59%成人完成兩劑接種。雖然數目十分令人鼓舞，但仍需對疫情保持警惕。雷恩認為，如果接種人數繼續上升，很有希望在7月5日提早解封。（編按：59%並不反映整體完成接種疫苗比率，部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）

責任編輯：李俊儀

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