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【異動股】傳供應商收到華為Mate 50設計方案　丘鈦單日急升近14%　近一周累升逾24%

股樓投資 16:44 2021/06/21

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據內媒引述華為供應商消息指，目前已經收到華為Mate50手機設計方案，惟時間、量產及供貨等細節還未確定。

個別手機供應鏈股份造好，丘鈦科技(01478)急升13.9%，股價連升4日，近一周累升逾24%；瑞聲(02018)亦升逾5%；信利(00732)亦升逾6%，舜宇（02382）則錄微跌。

 

【大行點睇】鞍鋼發盈喜　滙豐指為2008年次季以來最佳季績　料現價有逾60%升幅  【下一頁

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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