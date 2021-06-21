【異動股】傳供應商收到華為Mate 50設計方案 丘鈦單日急升近14% 近一周累升逾24% 股樓投資 16:44 2021/06/21 分享： 據內媒引述華為供應商消息指，目前已經收到華為Mate50手機設計方案，惟時間、量產及供貨等細節還未確定。 個別手機供應鏈股份造好，丘鈦科技(01478)急升13.9%，股價連升4日，近一周累升逾24%；瑞聲(02018)亦升逾5%；信利(00732)亦升逾6%，舜宇（02382）則錄微跌。 【大行點睇】鞍鋼發盈喜 滙豐指為2008年次季以來最佳季績 料現價有逾60%升幅 【下一頁】 【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】 #免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv #國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】 #如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】 #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機 撰文 : 周兆邦