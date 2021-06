【智取英文@iM網欄】字詞、句式、格式？　DSE英文卷3大小心位

每年都有不少考生因為大意而在DSE失分 , 今天筆者會跟大家分享DSE英文卷3大小心位。

常見令人混淆的字詞

在Reading卷中經常出現些乍看來十分相似,但意思完全不同的字詞,例如 “abroad在國外”和“aboard在交通工具上”,“principle原則” 和“principal校長”,“breathe動詞” 和“breath名詞”等等。這些都是常見令人混淆的詞語,考生考試時要多留意,別被它們混淆。

容易令人誤解的句式

除了字詞要小心,Reading卷中容易令人誤解的句式也要多加注意,例如“ has little positive to say沒有甚麼好話說”、“capable of anything甚麼壞事都幹得出”、“is nothing less than完全是”等句式,若不小心看錯這些句子很容易就會誤解整篇文章的意思,導致未能準確地回應題目。

熟記文體格式

不論是考Writing或是Listening考生都要謹記熟讀不同的文體格式,除了常見的report, proposal, article, letter之外,試卷也會考一些比較冷門的格式例如editorial, blog, biography等等。同時,考生在溫習不同文體格式時亦要多留意文體對應的語境格式。

如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam,好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow「Spencer Lam English Team」Facebook page得到更多英文資迅,亦都可以上https://spencerlam.hk/了解更多!

Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師 作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多智取英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!