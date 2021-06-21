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【智取英文@iM網欄】字詞、句式、格式？　DSE英文卷3大小心位

名人薈萃 17:08 2021/06/21

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每年都有不少考生因為大意而在DSE失分今天筆者會跟大家分享DSE英文卷3大小心位。

 

  1. 常見令人混淆的字詞

在Reading卷中經常出現些乍看來十分相似，但意思完全不同的字詞，例如 “abroad在國外”和“aboard在交通工具上”,“principle原則” 和“principal校長”,“breathe動詞” 和“breath名詞”等等。這些都是常見令人混淆的詞語，考生考試時要多留意，別被它們混淆。

  1. 容易令人誤解的句式

除了字詞要小心，Reading卷中容易令人誤解的句式也要多加注意，例如“ has little positive to say沒有甚麼好話說”、“capable of anything甚麼壞事都幹得出”、“is nothing less than完全是”等句式，若不小心看錯這些句子很容易就會誤解整篇文章的意思，導致未能準確地回應題目。

  1. 熟記文體格式

不論是考Writing或是Listening考生都要謹記熟讀不同的文體格式，除了常見的report, proposal, article, letter之外，試卷也會考一些比較冷門的格式例如editorial, blog, biography等等。同時，考生在溫習不同文體格式時亦要多留意文體對應的語境格式

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Spencer Lam 林栢勤

英文補習教師

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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