【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱世失傳中菜 跑馬地天一閣

提起跑馬地黃泥涌道，很多人會想起老牌法國餐廳Amigo，但我今次想推介的，卻是行前少少的樓上私房菜《天一閣》。很多人問我哪裡的中菜好吃，撇開亞洲no. 1的《大班樓》以及那些「天價」名人飯堂，top of the mind一定是《天一閣》。《天一閣》隱藏於一座住宅大廈中，主打以古法炮製的失傳官府粵菜，水準非常穩定，價錢合理，是家庭聚會及請客食飯的好地方。

是晚菜單連甜品在內共13道菜，以涼伴「子薑溏心皮蛋」打頭陣，再吃鮮甜而肥美，又帶幽幽酒香的「日本清酒浸蜆」，簡簡單單，卻十分好吃。

「茶燻雛鴿」出場，廚師精選只有18日大的BB鴿，以白滷水賦予「底味」，再用桂花、普洱、香片等茶葉作茶燻，最後落鑊把皮炸得香脆。滷水能去羶，而白滷水帶甜，可平衡因煙燻而產生的微甘，令鴿肉充滿獨特燻香，油炸後鴿肉依然鮮嫩多汁，是名符其實的皮薄餡靚。

海鮮代表有「清蒸鮑魚仔」及「沙薑螺肉」；前者以新鮮沙薑、乾蔥、芫荽等材料焗製，由於沙薑的香味很容易揮發，所以師傅每天在晚市開始前才磨製新鮮沙薑，令鮑魚仔充滿芬芳薑味，而乾蔥的甜、芫荽的香亦能使汁醬更為馥郁。廚師先把鮑魚氽水，再浸冰水，最後與汁醬同焗，便能保持爽嫩質感。「沙薑螺肉」上桌時用錫紙包裹以保持溫度，打開後新鮮沙薑香味撲鼻而來，入口更是惹味，送飯一流。

「西班牙黑毛豬叉燒」選用西班牙Iberico梅頭肉，取其鮮甜及帶有橡果油香的特色。廚師先把蒜頭、豆豉剁開，讓其自然發酵使香味釋放，然後加入麵豉醬、欖角、紫蘇並以低溫炒香，迫出香味，這樣才能創造出醇和的三豉醬，味道層次豐富。

喝過熱騰騰的「花膠螺頭燉雞湯」，便到了令人期待的「香醉紅蟳」。「花雕雞油蒸蟹」是《大班樓》的名菜，這道菜在這兒亦不遑多讓；對我而言，蟹不是重點，其汁醬才是主角，用上25年的古越龍山花雕，酒香醉人，而雞油帶來的又是截然不同的香，滿滿地掛在陳村粉上，令人拍案叫絕。

「隋王斬肉」是餐廳的招牌菜之一，相傳隋煬帝下江南後，御廚為滿足帝君對揚州的思念，遂以所到葵花崗的秀雅意境，創出傳誦千古的「葵花斬肉」，為後世獅子頭的濫觴。名饌之巧在於肉與脂肪比例均稱，配以嫻熟刀功讓豬肉有入口即化的妙韻。主理人取本地豬胸連著肋骨油花細密的部位，細切粗斬成球再低溫清燉24小時，滑不溜口，難怪這道菜被嘉慶年間詩人林蘭癡於《邗江三首吟》譽為「賓廚縷切已頻頻，團此葵花放手新。飽腹也應思向日，紛紛肉食爾何人」。

吃過清甜的「魚湯浸聖瓜」已達十成飽，不得不把「蝦子蝦油蔥油撈麵」打包，才有空間吃下「椰汁棗茸糕」及「花雕紅棗飲」兩道甜品，以馥郁美酒總結一晚盛宴。

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