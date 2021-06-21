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【中國恒大】附屬公司沽股回籠資金 中國恒大股價升近一成

股樓投資 16:14 2021/06/21

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近日「水緊」的中國恒大 （03333） 有新動作，A股嘉凱城（000918）公布，其控股股東廣州市凱隆置業公司與深圳市華建控股簽訂股份轉讓協議，前者將向後者轉讓5.4億股嘉凱城股份，佔公司股份總數29.9%，而廣州凱隆正是附屬公司的附屬公司，現時中國恒大持有嘉凱城近52.8%股份。

根據公告，廣州凱隆在交易前持有嘉凱城約10.4億股，佔比為57.8%，交易後，廣州凱隆持股將至5.02億股，對應佔比約27.9%。

中國恒大股價今日曾升近一成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 嘉凱城（深：000918） 中國恒大（03333） 中國 A股
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