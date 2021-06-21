【iBond 2021】iBond首掛有望速賺1200元 長揸3年回報更着數？

▲ 明天公布5月份CPI，專家料反映本港通脹升溫，料升0.9至1.3%，或刺激iBond首日掛牌價。

iBond（新上市編號：04246）今天（21日）公布分配結果，市料重錘抽大飛的豪客跟散戶一樣，市傳最多只獲分3手（每手1萬元）。券商與銀行早前皆指，有大豪客落重注，如致富證券兩大客抽100萬元，信銀國際接獲大戶斥近兩百萬元認購官債，工銀亞洲的重磅客豪擲500萬元下單，富途證券更有大豪客斥逾600萬元入飛。但以iBond採循環分配機制，今次吸引逾71萬人落注，相信人均穩奪兩手。專家預期iBond首掛價最高達106元下，獲得2手iBond的投資者有望即沽速賺1200元。

iBond歷年認購反應與回報比較，可按下圖了解

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iBond於本周三（23日）在耀才證券（01428）及輝立暗盤出場，翌日在港交所（00388）首日掛牌，通脹升溫下，市料將有利債價造好。綜合多位專家的分析，致富證券董事暨證券業務主管郭家安預料，iBond首掛可見102.5元至103.5元，輝立證券企業融資經理預計103元，獨立股評人胡孟清料104元，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉估計104.5元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦最進取，以通脹顯著而大膽估計iBond最高或挑戰105元至106元。

不過，專家參考對上7次官債表現，通脹率高企下，首批iBond首掛挾升至106.7元，每手賺670元，但捧場客長揸，3年收息1358元，平均年息4.52厘，首年派息更逾6厘。如以投資者獲得2手計，首掛即沽可賺1340元，但揸足全期可收息2716元，凸顯長揸勝短炒。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪