【英倫的天空@iM網欄】炎熱英國下的疫情生活

踏入英國的夏季，雖然早晚都會清涼些，但正午時段也非常炎熱，氣溫有時高達攝氏30度，很多英國的家庭都沒有冷氣空調設備；怕熱的朋友們就要捱過這兩個月的天氣。

陸續很多透過BNO到步的家長朋友們開始在英探索新生活，在找到自己的夢想住屋後；通常第一件事就是買番架私家車。的確，英國不如香港交通方便；如果有車日常生活方便多；樂趣也多。在過去的假日，家長們已經急不及待駛車帶孩子去海邊小鎮遊玩吹吹風；或是在海灘暢泳；看到一些剛到步的學生們已經融入本地教學生活；個個都話鍾意返學校，認識來自不同種族的英國同學們，特別在倫敦；可以講是全球數一數二最多元文化的城市。

「大衞叔叔，我地就快過來英國；依家疫情如何？」

英國的疫情是有點反反覆覆。剛剛這星期全英錄得單日超過11000 宗新增確診個案；是近四個月的新高。歸納原因，除了在於印度的 delta 變種病毒外，也由於英國很多人已打了疫苗, 所以掉以輕心, 加上愛自由不愛束縛的天性，很多英國人已經在公共場所不戴口罩，而年青人感染病毒後未有太大的病徵， 卻把病毒傳染給其他人，種種因素令確診人數急升，相信這波疫情的高峰期仍未到。所以我建議當前急務，如果大家決定來英，最好在香港先接種疫苗，增加自己的保護能力，保命緊要，大家切記。

大家已經來到英國又未打疫苗針，可以點做呢？好簡單，先去申請一個國民醫療號碼，呢個號碼就係一世跟住你，有咗依個NHS 號碼，你就可以打電話119直接聯絡，有專人回覆你，幫你搵就近嘅接種疫苗中心預約時間。 英國而家打疫苗係分年齡優先處理，18 歲以下學生就暫時未有得打住。

依個疫情都會繼續改變緊大家的生活模式，雖然英國部分人們甚至給予羣眾壓力，要求英國政府立法給員工自由選擇在家或辦公室工作；政府亦計劃進行公衆諮詢，不過首相約翰遜已經醒目地給大家心理準備，透露希望大家未來數星期重返正軌，回公司工作，一眾返工一族可有點點失落感吧！

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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