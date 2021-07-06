【教育積木人@iM網欄】正向管教 多一點讚賞，少一點怪責

先前的文章曾經介紹「非暴力溝通」模式能夠使親子的溝通變得更理想，關係變得更密切。在孩子成長的過程中，除了需要良好的溝通和親子關係外，建立社交圈子也很重要。如果一個小朋友能「有規有矩」、談吐得宜，自然能與身邊的人建立良好關係。過去可能有人會說這與「家教」有關，而筆者卻希望再推進一步，提倡「正向管教」。其實近年來，不少學者都相信： 有好的管教模式，不單止能「管」（即讓孩子了解不同場景所需的規則），亦能「愛」（即在管教中沒有令親子或師生關係變得緊張）。在云云具實證的管教模式中，「正向行為管教」模式就是其中之一。

因工作關係，筆者經常要與家長及老師探討如何落實「正向管教」模式，當中發現﹕如果家長及教師能夠因應孩子的行為表現持續不斷地嘗試、調整及堅持地運用正向管教技巧，對孩子的學習、建立社交圈子及情緒管理均有莫大的幫助。筆者嘗試歸納「正向管教」模式的兩個要點，讓家長或教師得到一些小點子，推動正向的管教模式。

第一式：鼓勵正向行為，減少批評問題行為

偶爾會聽過「做得岩就係應該，做錯就要嚴懲」，這些管教模式着眼點只在於問題行為本身，而正向的行為變得理所當然，甚至不值一提。這種管教模式很多時都會發現孩子的問題行為仍然持續，甚至乎每況愈下。我們可以嘗試參考一下美國心理學家 Dr. Jane Nelson 的正向管教理論（Positive Discipline），了解一下懲罰與正向管教之分別，從而了解為何將管教焦點放於正向行為的重要性。

研究指出，懲罰只會讓孩子留意自己的問題行為，並且令到孩子長期處於驚恐之中，反而令到孩子只感受到家人的愛與關懷是有條件的愛，更會促進孩子逃避後果的行為。從另外一個角度看，如果家長或教師能夠 着眼於孩子的正向行為 ，並 就着問題行為給予正面回饋 ， 共同探討改善方案 ，這樣能夠讓孩子學習到如何作出好的行為選擇，並能夠留意到前因後果對於行為的影響，讓孩子更確信自己能夠控制自己的行為。除此之外，透過鼓勵正向行為、關顧孩子的感受及共同解決問題，更能夠有助鞏固親子及師生間的關係。

我們試想像一下，當我們每日集中鼓勵正向行為時，正向行為出現的頻率自然會增加。與此同時，孩子能夠作出問題行為的時間及空間自然減少。故此，我們不用刻意處理問題行為，反而只集中鼓勵孩子作出的正向行為，孩子的問題行為自然會慢慢減少，甚至消失。

第二式：打破讚賞的迷思，並要「讚得其所」

在過去的諮商經驗中，不少家長及教師都認同「讚賞」的正面價值，但是亦同時會考慮持續的讚賞會否「讚壞」孩子，令孩子不知甚麼是對，甚麼是錯。研究發現，合適的「讚賞」不單止沒有令孩子變得自滿，反而更能夠促進孩子自我肯定，從而建立自我。究竟怎樣才算是合適的讚賞？我們可以留意 讚賞是否包含真誠、即時性及具體的三大要素 。

孩子雖然年紀小小，但是對於成人的情感及想法已經十分敏銳，只是有時候未必能夠有效地運用言語來表達，他們是能夠感受到大家的讚賞是真或是假。所以，我們要真心地欣賞孩子做得到的地方。另外，讚賞要把握孩子完成正面行為的時刻，當相距時間越長，鼓勵的效果就會變得越弱。所以，當見到孩子做到好行為時，就不要吝嗇，給予孩子即時性的讚賞。最後，讚賞千萬不要只讚「叻」、「好乖」、「好」等，因為這些讚賞內容空泛，孩子未能掌握自己實際上有甚麼地方做得好。反而家長及教師可以於讚賞中加入事例和過程中留意到的良好態度，讓孩子掌握甚麼是好行為及明確地理解當中的規則，例如：「小明，你食完飯會幫手收拾餐具，欣賞你！」。相信我們的讚賞能夠做到真誠、即時性及具體，孩子必定能夠接收到，並且一步一步地做好。

其實我們希望孩子能夠做好行為，無非都是希望他們能夠適應生活，好好成長。我們只要能夠持續地運用以上兩項原則，孩子的正向行為將會慢慢增多。相信家長或教師都會明白，即使成年人去改變一些行為或態度都需要一些時間，甚至在改變的過程中亦難免會出現反覆的情況。同樣地，促進孩子的正向行為時，我們都要有出現反覆情況的心理準備，並且 需要有耐性鼓勵孩子慢慢改變 。只要 持之以恆地運用正向管教模式及持續地檢視孩子的行為表現並給予正面回饋 ，孩子的正面行為將會填滿生活上的細節，亦能夠在充滿愛與接納的環境下成長。願家長、教師們，共勉之！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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