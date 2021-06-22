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【網民熱話】港男上網抱怨父母借錢不還 一萬元當是報恩 網民為父母感心噏

理財智慧 12:00 2021/06/22

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現在文化已經不再是養兒防老，更有老一輩自嘲將來還有兒女送終算不錯了。所以現在父母除了養小朋友外，還是準備退休的金錢。近日有網民於網上討論區發文，指借了一萬元給父母，抱怨金錢「涷過水」。

網民經歷：

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帖文一出，樓主被網民們罵爆，指「正常應該係「攞」錢比父母洗，從來都唔應該係「借」錢比佢哋用。」、「其實做子女應該盡量給好的生活給處父母，而不是斤斤計較，令父母連朋友都不如，慘！」、「父母養大你，買禮物給你和對你好的時候有沒有和你說，讓你長大後還錢？」

【職場熱話】遞信後日日夜夜被上司「單單打打」 被罵背信棄義 港男無奈留職【下一頁

網民還指，累積計才有一萬，也就是說每次只借一兩千，這個金額平時「跌都跌咗啦」，為什麼要這麼計較？如果一萬元都令樓主心疼的話，樓主應反省自己是不是收入太少，家用給太少。

 

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責任編輯：張瑋婷

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